طرق شحن جواهر فري فاير بال id مجاناً 100% وما يمكنك شراؤه بالجواهر

شحن جواهر فري فاير بال id مجانا أو شراؤها بالمال الحقيقي أصبحت الطريقة المُثلى للنجاح في مهمات اللعبة والوصول إلى السيف زون. يوجد العديد من طرق شحن الجواهر التي سنعرض أهمها. ولعبو فري فاير أحدي العاب باتل رويال التي يمكنك لعبها مع أصدقائك أو بشكل فردي كما أنه يوجد العديد من الطرق والمواقع والتطبيقات التي تدعى أنها تمكنك من شراء جواهر فري فاير، لكن الكثير من هذه المواقع والتطبيقات قد تكون خدعة من أجل سرقة أموالك أو بيانات البطاقات المصرفية الخاصة بك. في هذا المقال سنعرض خطوات أهم الطرق المجانية لشحن جواهر فري فاير بطريقة مضمونة ومجانية تماما وما يمكنك شراؤه داخل اللعبة بهذه الجواهر.

خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق التطبيقات:

قم بتوصيل جهازك بالانترنت افتح متجر جوجل أو متجر أبل طبقاً لنوع جهازك قم بتثبيت التطبيقات التي تحتوي على الإعلانات و الاستطلاعات والأسئلة أشهر هذه التطبيقات على الإطلاق هو تطبيق Watch And Win ابدأ في ملء الاستطلاعات والإجابة على الأسئلة ومشاهدة الإعلانات قم بتجميع النقاط وحفظها في صورة ستور كريديت استخدم هذه الرصيد لاحقاً في عملية الحصول علي جواهر

خطوات شحن جواهر فري فاير بالتبادل:

ادخل إلى حسابك في لعبة فري فاير بعد فتح اللعبة اختر من القائمة تبادل جواهر قم بادخال الرمز التعريفي الخاص باللاعب ID حدد عدد الجواهر التي ترغب في إرسالها أو استقبالها انقر تبادل بشكل مجاني تماماً تأكد من وصول الجواهر إليك في حال الاستقبال أو إلى صديقك في حال الإرسال

العناصر التي يمكنك شراؤها بالجواهر:

كما ذكرنا فإن جواهر لعبة Free Fire تساعد اللاعب على الفوز والوصول إلى مستويات عالية في اللعبة، فبعد إتمام عملية الشحن يمكن للاعب شراء ما يلي:

السيارات والمركبات

الأسلحة على اختلاف أشكالها وأنواعها

المتفجرات والقنابل

الأدوية والمعدات الطبية للحفاظ على مستوى الصحة

كما أن الجواهر تحقق للاعب الأفضلية فيما يلي: