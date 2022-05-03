طريقة تحويل هواتف شاومي إلى آيفون بالكامل بدون تطبيقات 2022

طريقة تحويل هواتف شاومي إلى آيفون بالكامل بدون تنزيل أي تطبيقات 2022، الآن يمكنك تغيير شكل كافة الإعدادات في هاتفك الشاومي والتمتع بمزايا iphone، ويشمل ذلك الخلفية والأيقونات والاختصارات المتواجدة في الخلفية وحتى الإشعارات. حيث يمكنكم الحصول على مزايا عديدة وشكل مميز تفتقده هواتف الأندرويد من خلال تنفيذ عدة خطوات بسيطة؛ لذا عليك تجربة تغيير إعدادات شاومي إلى iphone وتحويل هاتفك إلى شكل وهيئة هواتف الآيفون.

تحويل هاتف شاومي إلى آيفون 2022

يمكنك الآن تفعيل مزايا iphone على هاتفك الشاومي من خلال ضبط بعض الإعدادات والاستعانة بتحديث ios 14 beta، ومن خلال إعدادات هاتفك يتم النقر على خيار الاعدادات الإضافية، ثم اختيار المنطقة ثم يتم النقر علي المنطقة التي تعيش بها ثم تحميل التيم وارجاع المنطقة الأساسية الخاصة بك، حيث لا تتوفر بعض التيمات في كافة الدول في بعض الأحيان. يتم التوجه مباشرة الي المتجر الخاص بالتيمات ثم التوجه إلي الأيقونه الخاصة بالبحث ثم كتابة IOS 14 beta ثم النقر علي زر البحث.

ثم لكي تتمكن من تغيير إعدادات الشاومي إلى آيفون يتم النقر علي زر تحميل، ونلاحظ علي الفور تغيير شكل الجهاز بالكامل حيث تظهر أربعة ايقونات علي يمين الشاشة أحدها لتغيير الخلفية تلقائياً بمجرد النقر عليها إلى خلفيات تخص هواتف iphone، ويظهر مستطيل أسفل الشاشة يمكنك التحكم بمكانه عن طريق تلك الأيقونات، ويمكنك غلق كافة الأيقونات عن طريق النقر علي الأيقونة الأولى.

تفعيل مزايا iphone على هواتف شاومي

نلاحظ تغيير شامل في شكل الجهاز الي شكل الآيفون حيث يتحول شكل بلاي ستور إلى اب ستور، كما أنه بالنقر علي الاعدادات نجد أنه حدث تغيير جذري في شكل الإعدادات إلى إعدادات هواتف الايفون، كما نجد أن مدير الملفات وشريط الاشعارات يحملان شكل iphone بالكامل، كما نجد في شاشة القفل بعض الاختصارات التي تتميز بها أجهزة الايفون، وبالتالي أصبح يمكنك تحويل هاتف شاومي إلى آيفون بدون برامج 2022. وإذا أردت استرجاع الشكل الاصلي لجهازك يتم النقر علي التيمات ثم البروفايل والتيمات الخاصة بك ثم النقر علي الواجهة الكلاسيكية و النقر علي تعيين.