Poco F4 Gt مراجعة هاتف بوكو الجديد | أهم المواصفات والمميزات والسعر

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Poco F4 Gt هاتف جديد أعلنت عنه شركة بوكو التابعة لشركة شاومي الصينية ضمن عائلة الـF من هواتف الشركة. حيث منذ أيام أطلقت الشركة هذا الهاتف الموجه بشكل كبير للألعاب لذا تم الإهتمام بشكل كبير بهذا الجانب من الهاتف. فيأتي الهاتف مع أقوي معالجات الهواتف الموجودة في الساحة حالياً وهو Snapdragon 8 Gen 1. مع شاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز ونظام تبريد جديد للحفاظ علي أداء الهاتف لوقت أطول. والجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت مؤخراً عن هاتفين آخرين وهما Poco x4 pro و Poco M4 pro وبذلك تزيد الشركة من فرص تواجدها في أسواق الهواتف الذكية حول العالم بما تقدمه من هواتف بمميزات رائعة مقابل أسعار مناسبة. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Poco F4 Gt وما يقدمه من مميزات. مواصفات هاتف Poco F4 Gt : ‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 210 جراماً.‌

كما يأتي بخامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي إطار من الألومنيوم لتوفير الحماية للجهاز من الثني أو الكسر.‌

أيضاً يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كذلك يأتي الهاتف مع ازار جانبية تستجيب بالضغط ، لتحسين تجربة الألعاب ويمكن برمجتها لأداء مهام مختلفة.‌

الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع AMOLED ، تدعم جودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش.‌

تتوفر الشاشة بدعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليوفر السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كما أن إضاءة شاشة الهاتف تصل إلي حوالي 800 شمعة ، مما يوفر درجة وضوح أكبر حتي في وجود أشعة الشمس.‌

الشاشة تدعم أيضاً خاصية HDR10+ ، مع خاصية الـ1B Color والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، لتوفير الحماية من الخدوش.‌ الأداء : كما يتوفر الهاتف مع دعم نظام تشغيل Android 12 ، مع وجود أحدث إصدارات واجهة المستخدم الخاصة من بوكو وهي MIUI 13.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يتميز بتكنولوجيا تصنيع تأتي بدقة 4 نانو متر موفرة في الطاقة وذات أداء مميز.‌

أقوي الأنوية الموجودة في المعالج تأتي من نوع Cortex-X2 ، وبتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، لكن مع تردد أقل 2.50 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة للأربعة أنوية المتبقية فتعمل بتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز ، ولكن من نوع آخر وهو Cortex-A510.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع وحدة معالجة رسوميات GPU مع معالج من نوع Adreno 730.‌

الهاتف متوفر في نستختين من المساحة التخزينية المتوفرة وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي من نوع UFS 3.1 السريع ، بالإضافة إلي ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5. كاميرا هاتف Poco F4 Gt : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـHDR والتصوير بدقة 1080 بمعدل 30/60 إطار.‌

تأتي الكاميرا الأمامية أيضاً بمستشعر خاص بشركة سوني وهو IMX596.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، بالإضافة إلي دعم خاصية PDAF ومع مستشعر Sony IMX 686.‌

الكاميرا الثانية Ultra Wide تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وبزاوية تصوير تصل إلي 120°.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فهي كاميرا للتصوير الـMacro ، بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

متوفر بالهاتف فلاش ليد ثنائي موجود بجانب الكاميرات ، مع دعم الكاميرات لخاصيتي HDR و Panorama.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار. مواصفات أخري للهاتف : ‌لا يأتي هاتف Poco F4 Gt مع دعم لمدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يأتي أيضاً مع سماعات ستيريو عن طريق 4 سماعات موزعة علي جسم الهاتف ، تأتي أيضاً بالشراكة مع شركة JBL.‌

يأتي الهاتف داعماً لخاصية NFC.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية الـIR BLASTER ، والتي تتيح التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

لكن لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة في جانب الهاتف ، مع دعم فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عن طريق بصمة الوجه.‌

يوجد بالهاتف متخلف المستشعرات مثل : التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، مقياس اللون ، وأيضاً مستشعر التقارب والذي يعمل عن طريق السوفت وير الخاص بالجهاز.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4700 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 17 دقيقة فقط.‌

يأتي مدخل الشحن من النوع السريع أيضاً Type C 2.0 ، مع دعمه لخاصية OTG.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأصفر ، وأيضاً الفضي. سعر هاتف Poco F4 Gt : ‌630 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 11,640 جنية مصري.‌

735 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 13,610 جنية مصري. عمر شويل - جدة Poco F4 Gt مراجعة هاتف بوكو الجديد | أهم المواصفات والمميزات والسعر - ثقفني

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