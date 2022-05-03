الحصول على كوينز في pes 2021 مجانا 5000 كوينز الآن مجانا أحصل عليهم بدون برامج

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عمر شويل - جدة الحصول على كوينز في pes 2021 مجانا ، هو أمرا يهم جميع من يلعب إي فوتبول بيس 2021 موبايل. خاصا في الآونة الأخيرة بعد تلميح كونامي أن سوف تقوم بإصدار النسخة الجديدة لها بيس 2022 موبايل والتي ينتظرها الجميع منذ أكتوبر الماضي. ومع عدم نزول بكجات ايكون مومنت في التحديث الاخير في اللعبة. حيث هناك فرصة كبيرة للدخول للإصدار الجديد بكوينزات مجانية عديدة لشراء اللاعبين الجدد. حيث يعتبر شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بمثابة نسبة كبيرة من تحقيق ترتيب متقدم في اللعبة وتصل نسبة ترقية الترتيب 70% من قوة اللعبة. لأن بالكوينزات يمكن شراء ماتريد من لاعبين أقوياء للمنافسة حول ترتيب متقدم في اللعبة. واليوم سوف نعرفك كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة رسمية بدون برامج أو مواقع شحن. وذلك من خلال الموقع المتميز دائما (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

الحصول على كوينز في pes 2021 مجانا

هناك عدة طرق من داخل اللعبة لا يعلمها ممارسي لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. ويتم الحصول من خلالها ما يصل إلى 5000 كوينز مجانا. والطريقة الأولى هي من خلال الخطوات التالية.

أولا رجاء الدخول على إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

إذا كنت لا تدخل كثيرا على اللعبة فيجب دخولك يوميا.

ويتم خيار المستخدم بين هدايا عملة GP يوميا أو شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا .

. بالطبع سوف نختار الكوينز المجانية ويتم الحصول على عدد 400 كوينز مجانية شهريا. وذلك بالتقسيم على أيام الأسبوع كل يوم 10 كوينز حتى سادس أيام الأسبوع 20 كوينز والسابع 30.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا من MATCH DAY

الحصول على كوينز في pes 2021 مجانا من مباريات ماتش داي هو الطريق الأسرع للفوز بعدد كبير من الكوينزات ولكن يحتاج مهارة من اللاعب حيث يجب معرفة جيدا الفوز واللعب بفريق تمتلك منه أكبر عدد من اللاعبين لتسريع عملية الفوز. ويتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 800 كوينز أسبوعي مقسمة على مرتين أسبوعيا. واحدة في تحديث يوم الاثنين من مباريات ماتش داي. والأخرى يوم الجمعة من نفس المباريات. وبذلك سيكون هناك لديك أعداد هائلة من الكوينز على مدار الشهر تتخطى 3000 كوينز من مباريات ماتش داي فقط.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بطرق أخرى

هناك أيضا طريقة أخرى سوف نعرفك من خلالها كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا حيث يخفيها أصحاب الخبرة في اللعبة. وهي أيقونة SCOUT. هل تعلم أن هذه الأيقونة يمكنك من خلالها الحصول على لاعبين ضعفاء مع الفوز بالكوينزات المجانية. بالطبع عزيزي لا تعرف أدخل الآن على هذه الأيقونة وأفتح بكج SCOUT وكل عدد من البطاقات سوف تحصل مقابلة على 10 كوينز مجانية. وهناك العدد من البطاقات أدخل الآن وجرب هذه الطريقة وسوف تحصل بعدد إجمالي ما يصل إلى 5000 كوينز شهريا.

والآن عزيزي المستخدم لقد انتهينا من كيفية الحصول على كوينز في pes 2021 مجانا. طريقة يومية وأسبوعية نتمنى مقالة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا أن تكون مفيدة لمحبي اللعبة ونتمنى لكم التوفيق كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.