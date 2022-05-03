انت الان تتابع خبر لن تصدق ما الحيلة التي فعلتها شركة سامسونج لتتفوق على آبل في الابتكار .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أن توفي ستيف جوبز في سنة 2011 ، تأثرت شركة آبل كثيرا خصوصا في مجال الابتكار، الأمر الذي جعل شركة سامسونج متفوقة على الشركة الأمريكة، وذلك نتيجة لانحراف أنظار آبل عن الابتكار.

تفاصيل تفوق شركة سامسونج

وعقب موت ستيف جوبز خشى الكثير من احتمال أن تفقد شركة آبل روحها وقد لا تستطيع إنتاج منتج جديد تمامًا، حيث كانت Apple Watch هي الطريقة الوحيدة لإثبات أنها لا زالت تستطيع الابتكار.

في أعقاب وفاة جوبز وفي عهد Tim Cook ركزت الشركة على الخدمات أكثر من الأجهزة، حيث حققت الشركة عائدات كبيرة حيث جلبت خدمات آبل أكثر من 72 مليار دولار العام الماضي. ومع ذلك، جاء ذلك على حساب شركة Apple التي تخلت فعليًا عن ريادتها في تصميم الأجهزة.

ووفقًا للتقارير أظهر تيم كوك اهتمامًا أقل بالتصميم مقارنة بجوبز وقام بزيارات أقل بكثير لاستوديو التصميم عندما تم إنشاء Apple Watch حيث بدأت الانفصالات في الظهور في الشركة بعد تصميم الساعة.