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عمر شويل - جدة أقوى وأرخص هاتف للألعاب لسنة 2022 من شاومي لتشغيل 90 fps في لعبة ببجي، يبحث مستخدمي الألعاب بكثرة وخاصة الألعاب التي تحتاج إلى مواصفات عالية عن هاتف مميز في الرسوميات والألعاب، مع سعر مناسب بحيث يكون من الفئة السعرية الرخيصة أو المتوسطة، لذا نقدم لكم اليوم أحد هواتف شاومي ذات الأداء القوي والتي تناسب مهتمي عالم الألعاب وهو Xiaomi Mi 10T، فهو يدعم تشغيل أقوى الألعاب لعام 2022 على الهاتف بدون تقطيع أو تهنيج.

أقوى وأرخص هاتف للألعاب 2022

الهاتف الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو شاومي Xiaomi Mi 10T النسخة العادية و ليست ال Pro، وهو يعتبر أفضل هواتف الفئة الرخصية والمتوسطة من حيث أداء الألعاب وأداء الهاتف بشكل عام. الميزة الأولى والتي تؤثر بشكل كبير في الألعاب وتعتبر أقوى مزايا الجهاز هي الشاشة التي تأتي بحجم 6.67 إنش، مع تزويد الهاتف بمعدل تحديث الذي يصل إلى 144 هرتز و الذي يعتبر أحد أفضل مزايا الجهاز، وهي ميزة تصب بشكل مباشر في مصلحة الألعاب و مستخدمي الألعاب بشكل عام.

مواصفات Xiaomi Mi 10T

تعتبر الميزة الثانية في الهاتف هي المعالج كوالكوم سناب دراجون 865 بدقة 7 نانو، وهو يعتبر من أقوى المعالجات في هواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وهذا الأمر يمنح الهاتف ميزة أداء ممتاز وإستهلاك طاقة قليل جداً. أما الميزة الثالثة في هاتف شاومي Xiaomi Mi 10T فهي البطارية المميزة بسعة 5000 مللي أمبير، وهي تدعم ميزة الشحن السريع 33 وات ويمكنك شحن الهاتف حتى 100% خلال ساعة واحدة فقط.

أفضل هواتف شاومي للألعاب

وعلى سبيل المثال عند تجربة أقوى الألعاب في الأداء والجرافيك، نبدأ باللعبة الأولى وهي لعبة كول أوف ديوتي والتي تعمل على أعلى إعدادات حيث تعتبر قوة الجرافيك عالية جداً، نجد أن الهاتف يقدم في اللعبة معدل إطار أو فرييم ريت خرافي. اللعبة الثانية محبوبة الجماهير لعبة ببجي حيث يعتبر شاومي Xiaomi Mi 10T هو أرخص هاتف يقدم FPS 90 أي 90 إطار في الثانية، حيث نجد سلاسة رائعة في الجرافيك وأداء الألعاب بشكل عام بسبب تزويده بتقنية Ultra HD.