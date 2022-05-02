نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp.. كيفية تأمين حساب واتساب منعاً للإختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص العديد من المستخدمين على تأمين حساب واتساب WhatsApp، ولا سيما بعد توالي التحذيرات خلال الفترة الأخيرة بسبب الهاكرز والمتطفلين وعمليات النصب على التطبيق، وخاصة بعد ارتباط أكثر من ملياري مستخدم بالتطبيق، والذي أصبح يمثل الكثير بالنسبة لهم في التعامل مع أصدقاء العمل والأصحاب وغيرهم، حيث ارتفعت عمليات الاحتيال والاختراق لحسابات WhatsApp، وأصبح من الضروري الآن البحث عن أفضل طرق لتأمين الحساب من أجل المحافظة على البيانات والصور الخاصة الموجودة على التطبيق.

خطوات تأمين حساب واتساب

ووفقاً لما نشرته الصحيفة الإنجليزية “ذا صن” البريطانية نقلاً عن عدد من خبراء الأمن السيبراني، والتي أكدت أن الإعدادات السليمة لحسابك على التطبيق، تمنع الحساب قدرة قوية على عدم الاختراق من قبل المتطفلين أو الهاكرز، كما أكد هؤلاء الخبراء على ضرورة اتباع بعض الخطوات الهامة من أجل تأمين الحساب بشكل قوي والتي منها:

التحقق من خطوتين، والتي تعتبر من الطرق الرائعة والصعبة التي يمكن اختراقها، حيث يعتمد هنا الدخول للحساب طبقاً لتلك الطريقة على إدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور، وذلك فضلاً عن إدخال الرقم الرمزي الذي يتم إرساله على رقم الهاتف الشخصي، وفي حالة حصول الهاكرز على كلمة المرور فلن يتمكنوا من الدخول على الحساب إلا من خلال الرمز الذي يتم إرساله على الهاتف الخاص بك.

ضرورة تحديث إعدادات الخصوصية بشكل مستمر، والتي تشمل كلمة المرور وغيرها من البيانات الخاصة السرية، كم يجب عليك مراجعة قائمة الاتصالات الخاصة بك من أجل حذف الأرقام الغير معلومة لك، حيث حذر خبراء الأمن من تلك الأرقام التي لا تعرفها مطالبين الجميع بحذفها فوراً، وذلك من أجل المحافظة على حساب واتساب.

يجب تحديث النظام والتطبيقات بشكل دوري ومستمر من أجل الحصول على آخر اصدارت نظام التشغيل، وجميع التطبيقات التي تعمل على الهاتف، حيث أن تلك الأمور تمنح الهاتف الذكي الخاص بك أحدث أنواع التأمينات التي تعمل على تطويرها الشركات بشكل مستديم، كما يجب على المستخدم عدم تحميل أي صور حساسة وكذلك جميع البيانات البنكية الخاصة به إلا في أضيق الحدود.