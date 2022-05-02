نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث لعبة اي فوتبول للأندرويد والكومبيوتر 2022 احصل علي المزايا الجديدة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الحصول علي 1.0 تحديث لعبة اي فوتبول للأندرويد والكومبيوتر، مع الحصول علي التحسينات التقنية والأخبار ووضع Dream Team. حيث تم إطلاق لعبة Pro Evolution Soccer (PES) من جديد في سبتمبر الماضي باسم eFootball. قررت شركة كونامي بتحويل كرة القدم إلى لعبة كخدمة، مع تبني تنسيق اللعب المجاني على البلاي ستشين و اكس بوكس والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة.

تحديث لعبة اي فوتبول للأندرويد

ومع ذلك، كان إطلاق eFootball 2022 كارثة. كان يوجد العديد من الأخطاء ونقص أوضاع اللعبة والرسومات القديمة أثرت على ظهور IP الجديد الخاص بشركة كونامي. حيث أحبط هذا آمال eFootball 2022 في صنع اسم لنفسها.

بيس موبايل 2022

حيث أعلنت شركة كونامي عن التصحيح 1.0.0 الذي طال انتظاره لـ eFootball 2022، وهو تحديث رئيسي يرى أن اللعبة تتلقى أول نسخة كاملة لها بعد ستة أشهر من الاختبار. لذلك، سوف تتدحرج الكرة رسميًا لهذه اللعبة، والتي ستحاول أن تترك وراءها كل مشاكل إصداراتها الأولى.

ما الجديد في تحديث أي فوتبول

يؤكد المسؤولون أنهم عملوا على تصحيح الأخطاء وضبط توازن في لعبة ايفوتبل. على سبيل المثال، وعدوا بأن يكون الدفاع أكثر سهولة بشكل عام.

لكن البطل الرئيسي هو وضع اللعبة الجديد المسمى Dream Team، والذي تم تقديمه مسبقًا بالاسم المؤقت Creative Team.

في هذا الوضع، ستكون قادرًا على بناء فريقك الخاص والتنافس معه ضد أولئك الذين أنشأهم لاعبون آخرون من جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أوامر جديدة لشحن الكتف وضغط الاتصال وإجراء تمريرة مذهلة وخيار المطابقة واحد لواحد.

وتم تحسين التمرير أيضًا، وسيتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات أكثر ذكاءً عند تمرير الكرة أو استلامها.

كيفية تحديث بيس 2022

لتقوم بتحديث لعبة اي فوتبول ادخل علي جوجل بلاي أو ابل ستور وقم ببحث عن اسم اللعبة بعد ذلك سيظهر لك كلمة تحديث اذا كان موبايلك باللغة العربية الفصحى، أو ستظهر لك كلمة update اذا كان موبايلك باللغة الانجليزية، اضغط عليها وانتظر حتي يتم التحديث وتقوم بالتثبيت، بعد الانتهاء قم بفتح اللعبة، ستجد إنها محدثة وجميع المزايا الجديدة ستكون مضافة لك بكل سهولة.