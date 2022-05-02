موعد اصدار لعبة بيس 22 اي فوتبول موبايل لعام 2022

موعد اصدار لعبة بيس 22 اي فوتبول موبايل بكل التحديثات يبحث العديد من محبي لعبة البيس على موعد نزول لعبة البيس ٢٠٢٢ على الهواتف المحمولة بكل التحديثات، حيث إن لعبة فوتبول بيس تنافس لعبة فيفا، فكلاهما لهم مكانة قوية في قلوب محبينهم، لكن تتميز لعبة فوتبول بيس بسهولة استعمالها مع جرافيك ذو جودة عالية على عكس لعبة فيفا التي تشتهر بواقعية أكثر، ولكن اشتكى البعض من وجود مشاكل ظهرت أثناء تشغيل اللعبة، لذا تابعوا معنا هذه المقالة لمعرفة المزيد.

موعد اصدار لعبة بيس 22 اي فوتبول موبايل

من المؤسف أنه تم تأجيل تحديث لعبة فوتبول بيس منذ شهر أكتوبر الماضي لعام ٢٠٢١، ولكن قامت كونامي بإضافة عدة هدايا بلغ عددها ١٠٠ كوينز لكل لاعب قام بتسجيل الدخول للعبة فوتبول بيس، كذلك أضافت كونامي ٤٠٠ ألف من الGP ، وهذا يعد بمثابة تعويض لكل اللاعبين عن ما حدث من تعبيرات أثناء تنزيل لعبة بيس ٢٠٢٢، وإلى الآن لم تصرح كونامي عن موعد نزول لعبة بيس على الهواتف المحمول ٢٠٢٢، ولكن من خلال صفحتها تم الإقرار أنه سيكون في هذه الفترة القادمة توقيت الربيع الحالي، هذا بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون، لكن يتم تحميل اللعبة من هواتف آيفون من خلال متجر آبل ستور ويتم البحث عن Pes 2022 وتنزيلها أو تحديث اللعبة إذا كانت موجودة على الجهاز، أما أندرويد فيتم تحميل اللعبة وتحديثها من خلال متجر جوجل بلاي، ولهواتف هواوي وهونر يتم تحميل لعبة بيس من خلال متجر آب جاليري.

كيفية تنزيل لعبة بيس من منصات رسمية

في الغالب تقوم كونامي بتنزيل لعبة بيس ٢٠٢٢ على منصات رسمية وآمنة، وللحصول على لعبة فوتبول بيس ٢٠٢٢ من الهاتف المحمول من خلال تطبيق متجر جوجل بلاي أندرويد، قم باتباع الخطوات التالية:

فتح لعبة بيس ٢٠٢٢ في الموعد الرسمي لنزولها في الربيع الحالي.

سوف يتم تشغيل نافذة منبثقة، لذا اضغط على كلمة استمرار.

بعدها سيتم تحويلك على متجر جوجل بلاي.

انتظر بضع لحظات حتى يتم الانتهاء من عملية التحديث للعبة بيس ٢٠٢٢.