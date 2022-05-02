طريقه تثبيت لعبه ماين كرافت ومميزاتها للاندرويد والايفون من الموقع الرسمي

Minecraft هي إحدى الألعاب المستقلة التي ظهرت في عام 2009، واللغة المستخدمة هي Java في لعبة ماين كرافت، وقد نمت أكثر فأكثر بمرور الوقت، مع العديد من الإصدارات يتزايد عدد لاعبيها كل يوم ويرجع السبب في ذلك لكثرة المميزات التي تحتوي عليها والتي تناسب جميع أنواع الموبيلات، تعتبر لعبة ماين كرافت الأصلية هي من الألعاب الإلكترونية الأكثر تداولا وممتعة ومن اسهل العاب الفيديو التي يقوم بتحميلها جميع محبين الألعاب الإلكترونية، كما يتم تقديمه للطلاب في المدارس للمشاركة في المسابقات لتشجيعهم على لعبها، فالكثير منكم يتطلع لتنزيل أحدث نسخة من اللعبة، وفي هذا المقال سنقدم لكم كيفية تحميل لعبة ماين كرافت ومميزات تحميلها على هاتفك المحمول بخطوات سهلة ومجانا فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

كيفية تنزيل أحدث إصدار من Minecraft لنظام Android

يمكنكم الان تحميل لعبة ماين كرافت على جهاز المحمول من النوع الاندرويد بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

أولاً، يذهب اللاعب إلى متجر Google Play.

ثم يكتب اسم لعبة Minecraft في مربع البحث ويضغط على زر البحث.

بعد ذلك اختار اسم اللعبة من نتائج البحث التي ظهرت أمامه.

ينقر فوق تثبيت اللعبة وينتظر تحميل اللعبة.

بعد تنزيل اللعبة، يمكن للاعبين الوصول إليها للاستمتاع بها.

كيفية تنزيل أحدث إصدار من Minecraft لأجهزة iPhone

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت على جهاز المحمول من النوع الايفون من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وهي:

انتقل إلى متجر تطبيقات iPhone.

ثم بالذهاب إلى علامة تبويب البحث، أدخل اسم اللعبة في الإصدار الجديد، وابحث.

ابدأ بتنزيل اللعبة وتثبيتها بعد اكتمال التنزيل.

ثم افتح اللعبة وقم بتشغيلها وقم بالتسجيل وابدأ اللعب.

ميزات الإصدار الجديد من Minecraft

تضيف اللعبة ميزات بين الحين والآخر لإشراك الأفراد وتنزيل جميع الأشياء الجديدة والممتعة، بما في ذلك: