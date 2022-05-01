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عمر شويل - جدة تردد قنوات تكبيرات العيد 2022 قائمة كاملة بالقنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2022 التي يبحث عنها الكثير من المسلمين، حيث تع التكبيرات من السنن التي حث عليها النبي علية افضل الصلاة والسلام لان الدين الإسلامي شرع للمسلمين التكبيرات في العيد تعظيم للمولي عز وجل جلالة لتبدأ من مساء ليلة العيد إلي انتهاء صلاة العيد ومن هذا المقال نتناول تقرير عن تردد قنوات تكبيرات العيد.

تردد قنوات تكبيرات العيد 2022



عيد الفطر المبارك من الأعياد التي تجلب الفرح والسعادة والود والحب ونسعد بسماع تكبيرات عيد الفطر العيد تعظيم لله تعالي من عبادة لذا يتم عرض القنوات التي تقوم بنقل تكبيرات العيد علي النحو التالي:

قناة لبيك تبارك الله عليك

القمر الصناعي هوت بيرد.

التردد ١٢٦٥٤.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

التصحيح ٥/٦.

الجودة HD.

تردد قناة القرآن السعودية

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١٢١٤٩.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح ٥/٦.

الجودة HD.

قناة كنوز تكبيرات العيد 2022

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١٠٧٢٨

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

تصحيح الخطأ ٤/٣

قناة الحج علي العرب سات

إليك أسماء قنوات تكبيرات العيد 2022 على جميع الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب عمودي.

الترميز ٢٧٥٠٠

التردد ١٢٠١٥

معدل تصحيح الخطأ ٣/٤

قناة الحج علي النايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد ١٠٩٢٢

معدل تصحيح الخطأ ٧/٨

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

قناة العراب تكبيرات العيد

تعد قناة العراب احد اهم مجموعة قنوات تكبيرات العيد التي تجدها علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب افقي.

الترميز ٢٧٥٠٠

التصحيح ٦/٥.

التردد ١٢٠٣٤.

طريقة ضبط وتنزيل قنوات تكبيرات العيد

جميع المسلمين في أنحاء الوطن العربي والإسلامي يحبون تكبيرات العيد ويتلونها وقت عيد الفطر وهي نعمة العيد حيث يتم تنزيل القنوات الخاصة بتكبيرات العيد علي الريسفر الخاص من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام باستخدام الريموت للضغط علي القائمة.

الدخول على القائمة.

الضغط علي خيار التثبيت.

ثم الضغط علي التثبيت اليدوي.

واختيار القمر الصناعي.

وإضافة تردد القناة.

التحديد للاستقطاب.

كتابة معدل الترميز.

إضافة معدل تصحيح الخطأ.

النقر علي ok.

الضغط علي البحث.

البدء في البحث ثم النقر علي حفظ.

يتم بعدها العثور علي القناة التي ترغب فيها علي الريسفر الخاص بك.

وصلنا ختام شرح تردد قناة تكبيرات العيد 2022 قائمة كاملة بالقنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2022.