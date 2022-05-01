فيفو تطلق هاتفها العملاق iQOO Neo6 SE .. سعر ومواصفات ولا في الأحلام

ووفق موقع Gsmarena فإن هاتف iQOO Neo6 SE سيأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع E4 OLED ، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ودقة عرض+ FHD مع وجود ثقب صغير في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي، مع ميزة

+ HDR10 .

وسوف يقدم هاتف فيفو iQOO Neo6 SE كاميرا ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وبالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

كما وسيعمل هاتف فيفو iQOO Neo6 SE بمعالج Snapdragon 870 SoC من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع 6 و 8 جيجا بايت من ذاكرة التخزين العشوائي، و 28 و 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي.

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Neo6 SE على بطارية تبلغ قدرتها 4700 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

وسيبلغ هاتف فيفو iQOO Neo6 SE حوالى 427 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.