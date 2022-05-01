انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي يفاجئ الجميع ويقدّم ميزة مبتكرة لإجراء واستقبال المكالمات لهذا الإصدار .. إليكم طريقة تفعيلها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج مؤخرًا باطلاق هاتفها الجديد سامسونج جالكسي ام 53 (Galaxy M53 5G) والذي يعد من ضمن الفئة المتوسطة.

حيث أن هذا الهاتف يأتي مزودًا بعدة مزايا مثيرة ومبتكرة، الا أنه سوف سنركّز اليوم على ميزته الشهيرة التركيز الصوتي أو “Voice Focus” التي تعتبر الحل الأمثل للرد على المكالمات في حال التواجد في مكان صاخب يصعب إجراء محادثة واضحة فيه مثل سوق مزدحم أو سينما وغيره.

إن هاتف Galaxy M53 5G يحتوي على الكثير من المزايا من بينها Voice Focus التي تتيح لك إجراء محادثة بوضوح في منطقة صاخبة ومزدحمة. يمكن تمكين هذه الميزة أثناء مكالمات الصوت والفيديو على الهاتف.من خلال هذه الميزة، ستتخلص من الحاجة إلى البحث عن مكان هادئ لإجراء محادثة ببساطة

فيما يلي طريقتان لتنشيط ميزة التركيز الصوتي في هاتف Galaxy M53 5G للمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو:

1- المكالمة الصوتية

عندما ترد على مكالمة صوتية على هاتفك، ستظهر أيقونة Voice Focus على الشاشة، فقط اضغط عليها ليتم تمكين وضوح المكالمة المثالي على Galaxy M53 5G.

2- تطبيقات مكالمات الفيديو التابعة لجهات خارجية

يمكن للمستخدم تمكينها بسهولة من خيار الميزات المتقدمة في إعدادات الهاتف الذكي. تدعم تطبيقات مثل WhatsApp و Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Webex by Cisco ميزة التركيز الصوتي من سامسونج.

بمجرد أن يكون جهاز Galaxy M53 5G ممكّنًا لميزة Voice Focus ، فعند إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما ، تظهر أيقونة عائمة على الشاشة ، يمكنك من خلالها بسهولة تشغيل ميزة التركيز الصوتي والاستمتاع بوضوح صوت واضح.