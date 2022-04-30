انت الان تتابع خبر لماذا يعتبر هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد بكاميرا بدقة 108 ميغا بكسل هو الأفضل لــ هذا العام ؟! .. مواصفاته ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تـعـد الهواتف الـذكيـة من الفئة المتوسطة المدى خيارات رائعة لأي شخص يبحث عن هـواتف ذكية ذات قيمة عالية.

إنها توفر تجربة رائدة بسعر يسهل الوصول إليه، على الرغم من أنك قد لا تحصل على أحدث الميزات في هاتف من الفئة المتوسطة المدى، إلا أنها تمثل الحل الوسط. في عالم الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة المدى، لطالما كانت هواوي لاعبًا رئيسيًا. لديها تاريخ في تقديم هواتف ذكية قوية من الفئة المتوسطة المدى مصممة جيدًا ومجهزة بكاميرات مذهلة.

ليس من الغريب أنها أثارت حماس جميع محبي الهواتف الذكية مرة أخرى مع هاتف HUAWEI nova 9 SE ، الذي يتميز بكاميرا مذهلة بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط وجماليات مذهلة. حتى الآن، يعد هاتف HUAWEI nova 9 SE الجهاز المثالي للشباب المحنكين في وسائل التواصل الاجتماعي. اكتشف لماذا قد ترغب في إضافة هذا الهاتف الذكي إلى قائمة الرغبات الخاصة بك.

تفاصيل فائقة الوضوح مع تصوير عالي الدقة بدقة 108 ميجابكسل:

جرى تجهيز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بفضل عدد وحدات البكسل المذهل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم بتفاصيل رائعة. يسمح المستشعر الأكبر وتقنية التصوير المتقدمة للهاتف الذكي بتقديم لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالية، مما يؤدي إلى إنشاء صور عالية الوضوح حتى عند تكبيرها ثلاث مرات.

بإمكان هاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في البيئات المظلمة وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي للصورة. يمكنك أيضًا التقاط صور سيلفي مثالية في الإضاءة المنخفضة حيث يمكن لميزة Super Night Shot التعرف بدقة على الوجوه البشرية وتحسين الخلفية أثناء تصفية الضوضاء. بفضل تقنية مصراع التعرف المدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح الضبط الذكي للغالق، يلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE مشاهد ديناميكية بدقة، مما يسمح بالحفاظ على كل ذاكرة مهمة.

أداء قوي

بات الشحن السريع أمرًا ضروريًا في الهواتف الذكية. بفضل الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE بنسبة 60٪ في 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل في 36 دقيقة. لضمان التبريد الأمثل، يعتمد هاتف HUAWEI nova 9 SE الجرافين عالي التوصيل الحراري. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع باللعب أو الشراهة دون أي إلهاء.

تصميم مذهل بحرفية متطورة

هاتف HUAWEI nova 9 SE يتميز بشاشة عرض كاملة من هواوي – HUAWEI FullView Display مع إطارات فائقة النحافة تبلغ قياس كل منها 1.05 مم فقط. يساهم هذا في تجربة بصرية غامرة أكثر للمستخدم ويكمل تمامًا هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة، والذي يأتي بحجم 7.94 ملم فقط. العدسة الخلفية تحمل تصميم كاميرا Star Orbit Ring الأيقوني من سلسلة هواتف nova. بفضل هيكله النحيف إلى جانب الغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، يسهل حمل هاتف HUAWEI nova 9 SE ويتناسب تمامًا مع راحة يدك.

تجارب مدونة فيديو إبداعية

في حال كنت بصدد إنشاء مدونات فيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE به كل ما تحتاجه. بغض النظر عن المكان، يمكنك بسهولة التقاط مقاطع الفيديو من وجهات نظر مختلفة، بفضل التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر. تتيح لك هذه الميزة التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة، وحفظ اللقطات كملف واحد، وتوفير وقتك من التحرير المعقد. من ناحية أخرى، تتيح لك ميزة تسجيل الفيديو المزدوج - Dual-View عرض ردود الفعل الحية للأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون تحرير إضافي. يوجد أيضًا تطبيق Petal Clip لتبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل. إذا لم تكن قد جربت إنشاء مدونة فيديو بعد، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي أيضًا للبدء.

واجهة مستخدم EMUI 12

بواجهة مستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا أو عكسها إلى تلفاز HUAWEI Vision، مما يوفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة.

مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية HUAWEI Share.

كما يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة مستخدم EMUI 12، وتوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

ربما تتعرض لضغوط شديدة للعثور على هاتف ذكي به ميزات أفضل بنقطة السعر هذه. يمنحك نظام الكاميرا الرباعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابكسل المتوفر على هاتف HUAWEI nova 9 SE العديد من الميزات الرائعة. الشحن السريع يجعل الحياة مريحة، والشاشة الغامرة والتصميم المذهل ينضحان بالحرفية.