نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تقوم بتحديث لعبة ببجي من علي الموبيل بخطوات سهلة في المقال التالي
قامت لعبة ببجي بشكل رسمي بإصدار نسخة حديثة منها في عام 2022 تتضمن على الكثير من المميزات والتحسينات وأيضًا الإضافات الحديثة التي سوف تنال إعجاب الكثير من المستخدمين، وكذلك قامت بالإعلان عن إضافة التحسينات في الموضع الكلاسيكي الجديد، حيث أن لعبة ببجي من ضمن الألعاب المجانية بشكل كامل التي من الممكن تنزيلها دون دفع أيًا من الرسوم أو الإشتراكات فهي تعمل بالعديد من اللغات المختلفة، مما جعلتها منتشرة بشكل كبير بين عدد من المستعملين في كل أنحاء العالم.
كيفية تحديث لعبة ببجي 1.8 نسخة 2022 الحديثة
تعتبر لعبة ببجي من ضمن الألعاب الخاصة بالإثارة والمغامرة والتشويق التي يعشقها العديد من المستخدمين، حيث أن عدد مستخدميها تخطوا الملايين، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية تحديث لعبة ببجي النسخة الحديثة 2022 وذلك من خلال متابعة الخطوات الآتية وهي:
- في بداية الأمر يجب الذهاب إلى متجر جوجل بلاي.
- تدوين لعبة ببجي 1.8 في المربع الخاص بالبحث.
- بعد ذلك سوف يتم ظهور اللعبة.
- يتم اختيار التحديث المتواجد في المربع الأخضر.
- الترقب لعدة دقائق قليلة.
- ثم يتم ظهور لعبة ببجي مع المميزات الحديثة الخاصة بها.
- النقر على كلمة فتح.
- الدخول في لعبة ببجي والاستمتاع بكافة ما هو حديث في اللعبة.
التحسينات في لعبة PUBG Mobile بعد تحديها
بعد أن ذكرنا في السابق طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.8 عن طريق الفقرة السابقة، سوف نذكر في السطور التالية التحسينات والمميزات التي تم حدوثها في لعبة ببجي بعد تحديثها أو التحديثات التي صارت متواجدة فيها، ومن ضمن تلك التحسينات هي كالتالي:
- تم وضع لعبة حديثة تدعى Xtreme.
- بعد تطوير لعبة ببجي، صارت تمتلك نحو 64 لاعب حديثًا وأيضًا المعدات الحديثة أيضًا.
- أصبح يتواجد في اللعبة المروحية والقنبلة التي يخرج منها الغازات الثقيلة.
- يمكن أن تستغرق كل مغامرة يقوم اللاعب بها نحو دقيقة واحدة.
- تمتلك اللعبة في التحديث الجديد العديد من المعدات وأيضًا الأدوات الحديثة.
- أصبحت لعبة ببجي في التحديث الجديد تمتلك العربات المتواجدة بها ذاكرة الفلاش الحديثة التي تخص الأدوات والمعدات.
- تم خفض فترة تحميل تطوير وتحديث اللعبة.
- ينال المستخدم على حقيبة الظهر داخل اللعبة.
- ينال أيضًا اللاعب العديد من الجوائز وحصول المستخدم على البنادق القنص الجديدة.
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