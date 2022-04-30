كيف تقوم بتحديث لعبة ببجي من علي الموبيل بخطوات سهلة

قامت لعبة ببجي بشكل رسمي بإصدار نسخة حديثة منها في عام 2022 تتضمن على الكثير من المميزات والتحسينات وأيضًا الإضافات الحديثة التي سوف تنال إعجاب الكثير من المستخدمين، وكذلك قامت بالإعلان عن إضافة التحسينات في الموضع الكلاسيكي الجديد، حيث أن لعبة ببجي من ضمن الألعاب المجانية بشكل كامل التي من الممكن تنزيلها دون دفع أيًا من الرسوم أو الإشتراكات فهي تعمل بالعديد من اللغات المختلفة، مما جعلتها منتشرة بشكل كبير بين عدد من المستعملين في كل أنحاء العالم.

كيفية تحديث لعبة ببجي 1.8 نسخة 2022 الحديثة

تعتبر لعبة ببجي من ضمن الألعاب الخاصة بالإثارة والمغامرة والتشويق التي يعشقها العديد من المستخدمين، حيث أن عدد مستخدميها تخطوا الملايين، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية تحديث لعبة ببجي النسخة الحديثة 2022 وذلك من خلال متابعة الخطوات الآتية وهي:

في بداية الأمر يجب الذهاب إلى متجر جوجل بلاي.

تدوين لعبة ببجي 1.8 في المربع الخاص بالبحث.

بعد ذلك سوف يتم ظهور اللعبة.

يتم اختيار التحديث المتواجد في المربع الأخضر.

الترقب لعدة دقائق قليلة.

ثم يتم ظهور لعبة ببجي مع المميزات الحديثة الخاصة بها.

النقر على كلمة فتح.

الدخول في لعبة ببجي والاستمتاع بكافة ما هو حديث في اللعبة.

التحسينات في لعبة PUBG Mobile بعد تحديها

بعد أن ذكرنا في السابق طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.8 عن طريق الفقرة السابقة، سوف نذكر في السطور التالية التحسينات والمميزات التي تم حدوثها في لعبة ببجي بعد تحديثها أو التحديثات التي صارت متواجدة فيها، ومن ضمن تلك التحسينات هي كالتالي: