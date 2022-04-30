Oneplus 10 pro فلاج شيب جديد من وان بلس | مواصفات الهاتف والأسعار

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OnePlus 10 pro أحدث الإصدارات الجديدة من شركة وان بلس ضمن سلسلة الهواتف الذكية التابعة للشركة. حيث أطلقت الشركة منذ فترة هذا الهاتف الجديد ليكون بمثابة خليفة لهاتفها السابق Oneplus 9 pro. والذي شهد انتشاراً واسعاً بين عدد كبير من مستخدمي هواتف الشركة حول العالم. ويأتي هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية التي تمكنه من مواصلة ذلك النجاح الذي تحققه الشركة. فيأتي مع أقوي المعالجات من شركة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 ، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز. والجدير بالذكر أن الهاتف يأتي بنظام كاميرات محسن عما كان في الإصدارات السابقة وذلك كنتيجة للشراكة بين شركة وان بلس مع شركة Hasselblad. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Oneplus 10 pro الجديد. مواصفات هاتف Oneplus 10 pro : ‌الهاتف يأتي مع وزن يقدر بحوالي 201 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات ظهر مصنوع من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.

مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 عي ظهر الهاتف للحماية من الخدوش والكسر.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يتوفر من دعم منفذ كارت الميموري الإضافي ، لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

الهاتف متوفر أيضاً بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، إلا أن ضمان الهاتف لا يشمل الضرر الناتج عن وصول الماء للأجزاء الداخلية.‌

يتوفر الهاتف بشاشة من نوع LTPO2 Fluid AMOLED تأتي بحجم 6.7 إنش وبجودة QHD+ مع دقة 1440×3216 بكسل ، أيضاً مع معدل كثافة بكسلات 525 بكسل لكل إنش.‌

درجة سطوع الشاشة تصل إلي حوالي 1300 شمعة ، مما يوفر درجة وضوح أكبر للشاشة حتي في الإضاءة العالية.‌

تدعم الشاشة معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، ليعطي الشاشة سلاسة وسهولة في التنقل والحركة.‌

كما تأتي الشاشة أيضاً بدعم خاصية IB Color و الـHDR10+ ، ليوفر عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة فيعطي صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

تتوفر الشاشة مع دعم أبعاد عرض 20:9 ، بالإضافة إلي خاصية Always on Display لعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌

كذلك الشاشة محمية بوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌ أداء الهاتف : يعمل الهاتف أيضاً مع واجهة مستخدم وان بلس الجديدة والمميزة OxygenOS 12.1 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي احدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يتميز بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي ثمانية أنوية ، الأقوي من بينهم تأتي بتردد 3.00 جيجا هيرتز ومن نوع Cortex-X2.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، مع تردد أقل يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأنوية الباقية الأربعة فتتوفر من نوع Cortex-A510 ، لكن التردد يقل أكثر ليصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 730.‌

النسخة العالمية من الهاتف تتوفر في إصدار واحد فقط من سعة التخزين المتاحة وتأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

مع وجود نسخة أخري من الهاتف تم الإعلان عنها في الأسواق الصينية تأتي مع إصدار آخر لسعة التخزين : 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

تتوفر ذاكرة التخزين بالهاتف من النوع السريع UFS 3.1. كاميرا هاتف Oneplus 10 pro : ‌الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم خاصية Auto-HDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما أن الهاتف يأتي مع ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية multi-directional PDAF والمثبت البصري OIS مع خاصية Laser AF.‌

الكاميرا الثانية تأتي من نوع Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم التكبير حتي 3.3x Optical Zoom مع خاصية OIS أيضاً.‌

أخيراً كاميرا ثالثة للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير أكثر اتساعاً تصل إلي 150°.‌

تأتي كاميرات الهاتف بالشراكة مع شركة Hasselblad ، وفلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

كما تدعم أيضاً التصوير Panoramic مع خاصية الـHDR.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ8K بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع معدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يدعم الهاتف خاصية Gyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oneplus 10 pro مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، تعطي أصوات ذات درجة عالية من الوضوح.‌

لكن لا يأتي مع مدخل 3.5 مللي ، لذا لا يمكن تركيب سماعات الأذن بالهاتف.‌

يدعم أيضاً خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة في أسفل شاشة الهاتف وتأتي من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما أن الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : الضغط ، التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأيضاً مقياس اللون.‌

الهاتف يحتوي أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 32 دقيقة فقط.‌

كذلك وتدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي.‌

متوفر بالهاتف مدخل شحن من نوع Type C 3.1 السريع ، بالإضافة إلي دعمه لخاصية الـOTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان الخاصة وهما : الأسود والأخضر. سعر هاتف Oneplus 10 pro : ‌899 دولار للنسخة العالمية من الهاتف مع 128 جيجا و 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 16,620 جنية مصري. عمر شويل - جدة Oneplus 10 pro فلاج شيب جديد من وان بلس | مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

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