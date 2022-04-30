أحدث طريقة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق id وبخطوات سهلة على حسابك في PUBG MOBILE

طريقة شحن شدات ببجي بخطوات صحيحة 100%، طريقة شحن شدات ببجي سؤال تكرر كثيرًا في محركات البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك لأن قد تم الإعلان عن العديد من الطرق الآخرى ولكن أغلب هذه الطرق طرق غير صحيحة، ولكن خلال هذا الموضوع سأذكر طريقة سهلة للغاية وسريعة وآمنة 100%، وإذا كنت تبحث في هذا الموضوع فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته.

شحن شدات ببجي

تكرر كثيرًا مصطلح شحن شدات بببجي والبعض لا يعرف ماذا يعني شحن شدات بجي، في البداية شدات ببجي عبارة عن عملة إفتراضية يتعامل بها اللاعب داخل لعبة بيجي التي تتم عبر الإنترنت مع أصدقاء آخرين، ومن خلال شحن شدات ببجي أي الحصول على هذه العملات الافتراضية يتمكن اللاعب من الاستمتاع بالعديد من المميزات داخل اللعبة من شراء أسلحة وذخيرة وغيرها مما يمكنه من الصعود لمستويات أعلى في اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي بخطوات صحيحة 100%

عدد كبير من لاعبي ببجي حول العالم يقوم بشحن شدات ببجي بتلك الطريقة لانها سهلة للغاية ومضمونه حيث أنك أنت من تقوم بشحن الشدات بيدك وليس أحد آخر، وإليكم الخطوات اللازمة لهذه الطريقة:

في البداية علينا أن نقوم بالبحث عبر محرك البحث في جوجل بلاي عن الموقع الخاص بالشحن.

وبعد العثور على الموقع يتم تسجيل الدخول عليه وهو يتم بإدخال اسمك ورقمك السري.

سوف تجد بعض الخيارات عليك أن تختار شحن شدات ببجي.

في هذه الخطوة سوف يقدم لك الشدات وأن تختار العدد الذي تحتاج إليه، وهذا الموقع متميز جدًا حيث أنه يقدم بعض العروض التي تكون مجانية بشكل كامل.

سوف تطلب منك بعض البيانات قم بإدخالها.

والآن اختر الدولة التي تتبع لها وطريقة الدفع التي تتناسب معك.

وبعد الشحن انتظر بعض الوقت، ثم قم بفتح اللعبة من أجل أن تتأكد من أن الشدات تم شحنها بالفعل، وبعد التأكد من ذلك يمكنك أن تستخدمها في شراء ما تحتاج إليه داخل اللعبة حتى تتمكن من الصعود إلى مستويات عليا.