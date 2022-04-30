نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد والايفون ومتطلبات تشغيل جاتا فايس سيتي في المقال التالي

GTA VICE CITY جراند ثيفت اوتو فايس سيتي من تطوير ونشر روكستار لألعاب الفيديو جيم والتي ظهرت للمرة الأولي في عام 1998 وكانت أحد ألعاب منصة بلاي ستيشن وبالتحديد بلايستيشن 2 ووصل عدد الاجزاء من سلسلة العاب جاتا إلي 18 جزء حتي الآن وأستطاعت جراند ثيفت أوتو فايس سيتي من تحقيق رقم مبيعات قياسي تجاوز المليار دولار لتحتل المرتبة الثانية قي قائمة أعلي الألعاب الإلكترونية تحقيقا للمبيعات بعد لعبة ماين كرافت وقد سبقها الإصدار الاكثر شهرة GTA SAN ANDREAS وتم تطوير اللعبة بعد ذلك لتعمل علي جميع أنظمة تشغيل الألعاب إلي جانب نسخة خاصة للهواتف الذكية بنظام أندرويد وأيفون ونستعرض ألان المواصفات اللازمة لتشغيل اللغبة وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل. مواصفات أجهزة الكمبيوتر لنسخة gta vice city الأصلية: نسخة ويندوز 2000 أو Xp معالج من نوع انتل بنتيوم III أو AMD Athlon أو أحدث ذاكرة عشوائية رام 128 ميجا بايت أو أكثر كارت شاشة 32 ميجا Direct X 9.0 مساحة ذاكرة فارغة 915 ميجا بايت أو أكثر تحتاج اللعبة لمساحة أكبر بقدر 635 ميجا بايت في حال عدم وجود كارت شاشة Direct X 9.0 كارت صوت يتماشى مع Direct X 9.0 مواصفات أجهزة الكمبيوتر لنسخة gta vice city الجديدة: نسخة ويندوز 10 أو 11 64-bit أو أجدد معالج من نوع انتل core i5 أو AMD FX ويفضل انتل core i7 ذاكرة عشوائية رام مساحة 8 جيجا بايت أو أكثر كارت شاشة Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon أو أحدث مساحة ذاكرة كاملة 45 جيجا أو أكثر بحد أدنى مساحة 2 جيجا فارغة كارت صوت ثلاثي الأبعاد مناسب للنظام الصوتي المطور للعبة مميزات لعبة gta vice city الجديدة: تأتي اللعبة كجزء من تطبيق gta trilogy، لذلك يمكنك شرائها ضمن الـ bundle بسعر أقل من ثمنها منفردة للنسخة الجديدة نظام صوتي محوري لتشعر بالصوت من جميع الاتجاهات إمكانية التحكم في شكل وألوان وطريقة عمل المركبات والأسلحة ميكانيكية عالية الدقة للمركبات لمزيد من الإثارة والتشويق يمكن التحكم في تومي من خلال عدد كبير من أدوات التحكم الإفتراضية أو الملموسة طبقاً لجهاز اللعب، كما يمكن توصيل أدوات تحكم خارجة عن طريق USB أو بلوتوث طريفة تحميل جراند ثيفت اوتو فايس سيتي للجوالات في البداية توصيل الجوال بشبمة الإنترنت عن طريق الواي فاي أو بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي أبل ستور لهواتف أيفون وجوجل بلاي لهواتف أندرويد.

ثم كتابة gta vice city داخل صندوق البحث والضغط علي أيقونة البحث.

بعد ذلك تقوم بدفع مبلغ 6$ مقابل عملية التحميل عن طريق أحدي طرق الدفع المتاحة.

بعد أكتمال التحميل تقوم بربط اللعبة بحسابات التواصل الإجتماعي وبداية اللعب. عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد والايفون ومتطلبات تشغيل جاتا فايس سيتي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد والايفون ومتطلبات تشغيل جاتا فايس سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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