أضمن طريقتين لشحن شدات ببجي بأي عدد مباشرة لحسابك بدون بان

شحن شدات ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر لعبة ببجي واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية الجديدة والتي نالت الكثير من المميزات وأيضًا حصلت على نسبة كبيرة من الإعجاب بين كل مستخدميها، لذلك يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي بشكل سهل وبسيط، من أجل الحصول على الأسلحة والملابس والمعدات وغير ذلك.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من الأساليب والطرق الخاصة لكي يتم شحن شدات لعبة ببجي موبايل والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ومن هذه الطرق البسيطة هي كالتالي:

يمكنك اختيار عدد الشدات الذي تريده بعد فتح اللعبة ثم تختار الشحن عن طريق الدفع من خلال خدمات جووجل بلاي.

يتواجد في لعبة ببجي العديد من المستويات التي تحتاج إلى أن يتجاوزها المستخدم من أجل حصوله على نقاط كثيرة.

قم باختيار الدفع عن طريق إما إضافة الكارت الخاص بالمشتريات الخاص بك، وهناك طريقة أخرى توفرها شركة فودافون، حيث يمكن مستخدمي شبكة فودافون أن يشحنوا الشدات أو بعض الخدمات المدفوعة التي تقدمها لعبة ببجي من خلال رصيد فودافون الموجود لديهم على هاتفهم.

موقع شحن شدات ببجي

هناك عدة مواقع تكون مدفوعة في لعبة ببجي والتي يتسائل عنها الكثير من اللاعبين، ومن ضمن تلك المواقع هي موقع “midas buy”، كما أن المراحل الخاص بالشحن في ذلك الموقع تكون من خلال: