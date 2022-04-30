انت الان تتابع خبر لن تصدق .. أندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 يفاجئ الجميع ويصل لهاتف آخر من سلسلة سامسونج Galaxy M وهذه مميزاته الرائعة .. تعرف عليه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة سامسونج عن بدأها في طرح تحديث اندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 لهواتف Galaxy M31 في روسيا وذلك عقب أن وصل سابقًا لهاتف بعد Galaxy M51.

حيث يتوقع أن تحصل المزيد من الأسواق على التحديث في الأسابيع القليلة المقبلة.

وهذا الهاتف الذكي المتوسط تم اطلاقه في البداية بواجهة One UI 2.5 التي تستند إلى نظام أندرويد 10 ، ثم تلقّى تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل أندرويد.

و تحديث اندرويد 12 يأتي مع واجهة One UI 4.1 لهاتف Galaxy M31 بإصدار البرنامج الثابت M317FXXU3DVD4. يجلب التحديث أيضًا تصحيح الأمان لشهر مارس 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية للخصوصية. كما أنه يصلح الأخطاء ويحسن استقرار النظام.

مميزات تحديث اندرويد 12 لهواتف Galaxy M31

يوفر تحديث اندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 تصميمًا جديدًا لواجهة المستخدم مع ميزة Color Palette وأشرطة تمرير أكثر سمكًا وتصميم عنصر واجهة مستخدم جديد وتحسين ميزتي العرض الدائم للشاشة (AoD) والوضع المظلم (Dark Mode).

[اندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 يصلان لهاتف آخر من سلسلة Galaxy M بمميزات رائعة] ميزة Color Palette

أبريل 28, 2022

ستوفر ميزة Color Palette ألوان مميزة لواجهة المستخدم حسب الخلفية على هاتفك. تظهر هذه الألوان أيضًا داخل تطبيقات جوجل وبعض تطبيقات الجهات الخارجية.

كما أنه يجلب التطبيقات المحدثة مثل My Files و Samsung Gallery و Samsung Internet و Samsung Keyboard. يعمل التحديث الجديد أيضًا على تحسين جوانب الخصوصية والأمان في هاتف Galaxy M31 من خلال مؤشرات الخصوصية للاستخدام النشط للكاميرا والميكروفون.

توجد لوحة تحكم خاصة بالخصوصية ومفاتيح ضبط سريعة لتمكين / تعطيل الوصول على مستوى النظام إلى الكاميرا والميكروفون. قامت سامسونج أيضًا بتحسين ميزات إمكانية الوصول. كما تلقى Bixby و Bixby Routines ميزات وشروطًا جديدة.