انت الان تتابع خبر يتفوق على سامسونج .. ريدمي نوت 11 تي - Redmi Note 11T يكشف عن قدرة تقنية فريدة تتعلق بالشحن السريع .. هكذا ستكون! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إن ريدمي نوت 11 تي برو يتمتع أيضًا بنفس المواصفات التي يتمتع بها Note 11T، حيث انه سوف يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8000 5G.

وهذا الجهاز سوف يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش. حيث انه يحتوي على بطارية سعتها 4300 مللي أمبير اضافة لدعم الشحن السريع بقوة 120 واط وسوف يأتي الهاتف مزودًا بواجهة MIUI 13 التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

مواصفات نسخة الهند Redmi Note 11T 5G

أطلقت ريدمي ريدمي نوت 11 تي 5G في 30 نوفمبر 2021 كنسخة مخصصة للهند فقط. يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 810 5G الثماني النواة يتكون من نواتين Cortex-A76 بتردد 2.4 جيجاهيرتز، و6 أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2.

سيقترن المعالج بتخزين داخلي بسعة 64/128 جيجا بايت مع دعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من 4 إلى 6 جيجا بايت.

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