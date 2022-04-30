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عمر شويل - جدة تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2022 التي ارتفع عليها البحث في هذه الأيام الأخيرة قبل بدء عيد الفطر المبارك، الذي يقوم فيه المسلمون بتشغيل تكبيرات العيد ومع ترديد التكبيرات والتهليلات الجميلة التي تشعرهم بالفرحة وخاصة في أول ليالي عيد الفطر المبارك، المقرر له بإذن الله يوم الإثنين الأول من شهر شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022، أعادة الله بالخير واليمن والبركات على جميع المسلمين.

تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2022

مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو 2022، يبدأ المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي الاحتفال بعيد الفطر وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين وكذلك التهادي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكنكم مراجعة مقالنا السابق عن أسماء قنوات تكبيرات العيد.

قناة الحج واحدة من القنوات التي تقوم بنقل جميع شعائر الحج وكذلك التكبيرات والتهليلات لذلك يمكنكم أعزائي القراء الكرام ضبط تردد قناة الحج على التردد التالي (القمر الصناعي عرب سات، تردد 12015، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4)

تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد

كما يمكنكم أيضاً مشاهدة تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد الجديد للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحديد القمر الصناعي نايل سات.

كتابة معدل الترميز 27500.

التردد 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفي نفس الإطار يقوم يقوم المسلمون بالتكبير الله اكبر الله ولله الحمد طوال أيام العيد بعد كل صلاة، كما تظل فرحة العيد موجودة أيضاً مع تشغيل قناة تكبيرات العيد فيوجد أكثر من قناة تقوم بتشغيل تكبيرات العيد طوال اليوم على مدار 24 ساعة فمن بينهم التالي:

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 7/8 التردد 10922

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

تأتي قناة لبيك اللهم لبيك واحدة من القنوات الفضائية السعودية التي تقوم بنقل الشعائر الإسلامية، والخط والبرامج الإسلامية مثل أحاديث الأمة الإسلامية مثل إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي، وخاصة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنكم استقبال ترددها من خلال التالي:

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة العراب تكبيرات العيد

التردد 12035 معدل الترميز افقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500

تردد قناة السعودية قران

السعودية قران من ضمن القنوات التي تبث تكبيرات العيد 2021 Takbeer Eid علي النايل سات وعرب سات استقبال ترددها الجديد بعد تحديثات 2021 كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أسماء تكبيرات العيد 2022

تبدأ الكثير من القنوات الاسلامية الاحتفال بعيد الفطر المبارك عن طريق تشغيل تكبيرات العيد ليلا ونهارا ومن أهم هذه القنوات الفضائية المميزة في تشغيل تكبيرات العيد بأصوات عذبه هي التالي:

قناة لبيك اللهم لبيك والموجودة على القمر الصناعي نايل وعلى هوت بيرد.

تردد قناة كنوز تكبيرات العيد.

قناة الحج 2022.

تردد قناة العراب.

قناة السعودية.

تردظ قناة اكسترا.

إلى ختام توضيح تردد تكبيرات العيد على جميع القنوات في نايل سات وعرب سات 2022.