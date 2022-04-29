نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Red Magic 7 pro هاتف جيمنج جديد من ريد ماچيك | المواصفات والسعر في المقال التالي

Red Magic 7 pro نسخة جديدة ومميزة من هواتف شركة Red Magic والتابعة لشركة Nubia. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق الإصدار الجديد والأقوي من هاتفها Red Magic 7 وهو Red Magic 7 pro. يأتي الهاتف مع بعض التعديلات والتغيرات عن الإصدار السابق مع الاحتفاظ ببعض المميزات المشتركة أيضاً. فيأتي الهاتف مع نفس المعالج من شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ونفس لغة التصميم. ويظهر الاختلاف في شاشة الهاتف ذات معدل التحديث 120 هيرتز والبطارية. وكما المتوقع أن الهاتف يأتي مخصصاً للألعاب لذلك تم الإهتمام بشكل أكبر علي نظام التبريد بالهاتف. فالهاتف مزود بأزرار علي جانب الهاتف يمكن برمجتها لاداء مختلف الوظائف مع استجابة سريعة لللمس. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Red Magic 7 pro. مواصفات هاتف Red Magic 7 pro : ‌الهاتف يأتي مع وزن يقدر بحوالي 235 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل في الظهر وشاشة الهاتف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، تدعم شركات الإتصال حتي الجيل الخامس.‌

لكن لا يتوفر الهاتف مع المنفذ الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

وبالنسبة للتبريد فالهاتف مزود بمروحة موجودة في الظهر ، مع فتحات للتهوية والسماح بدخول الهواء البارد للداخل.‌

بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم أيضاً في منتصف ظهر الهاتف ، يسمح بسحب الحرارة من جسم الهاتف مما يوفر برودة أكثر علي مكونات الجهاز الداخلية.

وبما أن الهاتف يأتي موجهاً للألعاب بشكل رئيسي ، فيوجد علي جانب الهاتف ازار تستجيب باللمس مع معدل استجابة يصل إلي 500 هيرتز.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.8 إنش من نوع AMOLED ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 387 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة كذلك تأتي مع دعم خاصية 1B Color ، والتي توفر عرض لأكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف مما يوفر صور مشبعة وأكثر وضوحاً.‌

علي عكس الإصدار الأول من الهاتف Red Magic 7 ، تأتي شاشة الهاتف مع معدل تحديث 120 هيرتز فقط وليس 165 هيرتز.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، لتوفر وضوحاً أكبر للمحتوي الظاهر حتي في وجود أشعة الشمس.‌

كذلك توجد علي شاشة الهاتف أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌ أداء الهاتف : الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الخاصة من Red Magic وهي Redmagic 5.0 ، المبنية علي نظام تشغيل Android 12.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، الذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

نواة المعالج الأقوي تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجاهيرتز.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، بتردد أقل يصل إلي 2.50 جيجاهيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، لكن التردد يقل أكثر فيصل إلي حوالي 1.80 جيجاهيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من نوع Adreno 730.‌

يتوفر من الهاتف نسختين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما : 256 جيجا مع 16 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 16 جيجا رام.‌

كما تأتي ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS 3.1 ، بالإضافة إلي ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5. كاميرا هاتف Red Magic 7 pro : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي مخفية أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

وبالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع دعم زاوية تصوير عريضة تصل إلي 120°.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، مع وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي 8K وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع معدلي التقاط 30/60 إطار.‌

كما يدعم التصوير بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 مع معدل التقاط 30/60/120/240 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يدعم هاتف Red Magic 7 pro خاصية الـNFC.‌

خاصية الـNFC.‌ إلا أنه لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

سماعات الهاتف تأتي من نوع ستيريو ، توفر تجربة صوتية عالية وواضحة.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف Optical تأتي أسفل الشاشة ، كما يدعم أيضاً إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

الهاتف متوفر بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التسارع ، وأيضاً التقارب.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، تتميز بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات.‌

مع وجود مدخل شحن من النوع السريع أيضاً Type C وأحدث إصدار 3.0 ، كما يأتي بدعم خاصية الـOTG.

يأتي الهاتف في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأسود القاتم (Obsidian) ، و الأسود الشفاف (Super Nova). سعر هاتف Red Magic 7 pro : ‌799 دولار لنسخة الهاتف باللون الأسود القاتم مع 256 جيجا و 16 جيجا رام ، أو ما يساوي 14,774 جنية مصري.‌

899 دولار لنسخة الهاتف باللون الأسود الشفاف مع 512 جيجا و 16 جيجا رام ، أو ما يساوي 16,623 جنية مصري. عمر شويل - جدة Red Magic 7 pro هاتف جيمنج جديد من ريد ماچيك | المواصفات والسعر - ثقفني

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