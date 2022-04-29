نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف oppo A74 وسعره في السعودية في المقال التالي

يعتبر هذا الهاتف التي تقدمها شركة oppo من أقوي الهواتف التابعة لسلسلة oppo A ومن أكثر مميزات هذا الهاتف أنه له تصميم عصري وجذاب فضلا علي أنه مريح جدا عند استعماله بيد واحد بالإضافة إلى الألوان المميزة التي تجذب أغلب مستعملي الهواتف الأندر ويد ألا وهو اللون الأزرق والأسود. مميزات هاتف oppo A74 الشاشة من نوع الامولد وتحتل الشاشة من مجمل مساحة الهاتف ٩٠.٨ % من حجمه.

يدعم الجيل الثاني /الثالث/الرابع من شبكات الجوال.

ثنائي بطاقة الاتصال.

وزن الهاتف ١٧٥ جرام.

ظهر الجهاز: من البلاستيك المقوى.

دقة الشاشة ١٠٨٠×٢٤٠٠ بيكسل.

نظام تشغيل الجهاز ١١ أند رويد ،فضلا عن المعالج القوي والذي يكون ثماني النواة.

يوجد إصدار واحد فقط من حيث الذاكرة سواء الصلبة أو العشوائية ولكن على الرغم من ذلك هي كبيرة ،حيث يأتي بذاكرة صلبة ١٢٨جيجا بايت في حين أن الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت رام.

يدعم الهاتف ميزة تركيب كارت ميموري ذاكرة إضافية للهاتف.

البطارية ٥٠٠٠ ملي أمبير ويدعم ميزة الشحن السريع بقوة شاحن ٣٣

يدعم ميزة بصمة الإصبع والتي توجد مدمجة في الشاشة كما أنه يدعم ميزة التعرف على الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية.

الهاتف داعم لوجود ٣ كاميرات خلفية متعددي الدقة بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة ١٦ ميجا بكسل. محتويات علبة opooA74 جهاز oppo a74 والذي يلاحظ أنه تم تركيبة السكرين من أجل حماية شاشة الهاتف. جراب شفاف سيلكون لظهر الهاتف فقط. سماعة أذن من النوع ٣.٥ مليمتر. كابل شحن من نوع tayp c بالإضافة إلى رأس الشاحن الذي يأتي بقوة ٣٣ وات يدعم الشحن السريع. دبوس معدني من أجل فتح مكان شريحة الاتصال ومكان كارت الميموري. ضمان الهاتف. كتيب تعليمات ودليل لكيفية الاستخدام . سعر جهاز opoo a74 في الأسواق يختلف سعر الجهاز من دولة لأخري حسب العملة يبلغ سعر هذا الجهاز في أسواق جمهورية مصر العربية ٤.٧٩٠ جنية مصري.

بينما يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية ٩٩٩ ريال سعودي .

سعر جهاز opoo a74 في الإمارات العربية ٨٥٠ درهم أمارتي. عمر شويل - جدة مميزات هاتف oppo A74 وسعره في السعودية - ثقفني

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