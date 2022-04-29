كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate وأهم شروط تشغيل grand theft auto لنسخة 2022

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate ، لتتعرف علي المزيد حول مايخص لعبة جراند ثفت الأصلية من طرق تحميلها واهم متطلبات تشغيلها تابع المقال لتتعرف علي المزيد.

خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate

على الرغم من أن Rockstar Games تفرض رسومًا على اللاعبين لتنزيل ألعابهم ،إلا أنه يمكنك الحصول على تنزيل لعبه Vice City Ultimate نسخة أمنه وشرعية لا تعرض هاتفك لاي تهكير أو سرقة عندما تقوم بتطبيق خطوات تحميل Grand Theft Auto: Vice City ، لكي تتمكن من الاستمتاع بأكثر من 40 سيارة ومواقع وأدوات جديدة تمت إضافتها إلى إصرار هذا لعبة شيقة تابع الخطوات التالية :



نظرًا لعدم تثبيت GTA: Vice City كبرنامج تقليدي لنظام التشغيل Windows أو Mac ، فلن تتمكن من إلغاء تثبيته من خلال لوحة التحكم (لنظام التشغيل Windows). أو في مجلد التطبيقات (لنظام التشغيل Mac). بدلاً من ذلك ، قم بتشغيل محاكي Android الخاص بك وستجد أيقونة GTA على الصفحة الرئيسية من خلال دخولك علي متصفح جوجل بلاي أو ابل استور. ثم اضغط علي كلمة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. بعد ان تنتهي من التحميل اضغط علي تثبيت اللعبة سوف تستغرق تلك العملية بضعة دقائق انتظر قليلا. بعد ذلك سوف تقوم بربط اللعبة علي حساب الفيس بوك الخاص بك وتتمكن من تشغيلها والاستمتاع بها .

الحد الأدنى لمتطلبات نظام التشغيل للعبة Gta 5

مجموعه شروط لابد توفيرها علي الهاتف الذي سوف تقوم بتنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate علية وهي كالتالي :

وحدة المعالجة المركزية:

معالج Intel Pentium III بسرعة 800 ميجاهرتز أو معالج AMD Athlon بسرعة 800 ميجاهرتز أو معالج Intel Celeron بسرعة 1.2 جيجاهرتز أو معالج AMD Duron بسرعة 1.2 جيجاهرتز

معالج Intel Pentium III بسرعة 800 ميجاهرتز أو معالج AMD Athlon بسرعة 800 ميجاهرتز أو معالج Intel Celeron بسرعة 1.2 جيجاهرتز أو معالج AMD Duron بسرعة 1.2 جيجاهرتز الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب:

128

128 128ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي

وحدة معالجة الرسومات:

بطاقة فيديو 32 ميجابايت مع برامج تشغيل متوافقة مع DirectX 9.0 (“GeForce” أو أفضل)

DX:برنامج DirectX 9.0

DX:برنامج DirectX 9.0 نظام التشغيل:

نظام التشغيل Windows 98 / 98SE / ME / 2000 SP3 / XP SP1

بطاقة صوت مع برامج تشغيل متوافقة مع DirectX 9.0

8سرعات CD / DVD محرك

وحدة المعالجة المركزية:

معالج Intel Pentium IV أو AMD Athlon XP

معالج Intel Pentium IV أو AMD Athlon XP الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب:

256 (+) ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

256 (+) ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحدة معالجة الرسومات:

بطاقة فيديو 64 (+) ميغابايت مع برامج تشغيل متوافقة مع DirectX 9.0 (“GeForce 3” / “Radeon 8500” أو أفضل مع دعم DirectX Texture Compression)

الان نكون انتيهنا من عرض محتوي المقالة الذي يحتوي علي ، خطوات تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate ، واهم متطلبات تفعيل لعبة gta 5 نتمني أن نكون قد أفدناكم .