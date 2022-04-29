هاتف شاومي ريدمي باور..مواصفات وسعر Xiaomi Redmi 10 Power ومميزات خارقة للبطارية والكاميرا

انت الان تتابع خبر هاتف شاومي ريدمي باور..مواصفات وسعر Xiaomi Redmi 10 Power ومميزات خارقة للبطارية والكاميراوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة Xiaomi إطلاق أحدث هاتف ذكي سيُطرح في الأسواق باسم الهاتف (Xiaomi Redmi 10 Power)، وتقول الشركة إن الهاتف سيحتوي على الكثير من المواصفات القياسية، فضلًا عن مظهر جديد تمامًا نظرًا لإطلاق الشركة في 2022. من سلسلة هواتف جديد لعام 2022 أخرها نوت 11 بإصدارته، وشاومي 12، في الريادة بين المنافسين العالميين في سوق الهواتف الذكية والملحقات، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل Samsung و Apple.

وأوضحت شركة Xiaomi الصينية أن هاتف Redmi 10 Power سيأتي بشكل جلدي ذات فخامة عالية، وذلك يعد أوائل الهواتف التي تظهر للمرة الأولى في هواتف الشركة بهذا الشكل، ام عن باقي المواصفات التقنية فسنتحدث عنها في الفقرة المقبلة.

مواصفات Xiaomi Redmi 10 Power:

ـ مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 680.

ـ المعالج هو معالج ثماني النواة ويعتبر معالج متوسط المدى.

ـ ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت.

ـ يحتوي Redmi Power 10 على 128 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ولم يتم تأكيد ما إذا كانت ستكون هناك إصدارات أخرى مع وحدة تخزين داخلية.

ـ سوف يدعم الجهاز تركيب بطاقات ذاكرة إضافية من نوع الماكرو.

ـ يعمل الهاتف على تقينات شبكة الواي فاي 5.

ـ يتاح نظام الجي بي إس لتحديد المواقع.

ـ يتاح استخدام مقبس سماعة 3.5 ملم.

ومن بين المواصفات التي تم الكشف عنها، شاشة Redmi Power 10 ستكون من نوع IPS بدقة 720 بكسل، ومعدل تنشيط 60 هرتز، وسطوع 400 شمعة.

سيضم هاتف ريدمي باور 10 بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وهي بطارية كبيرة ستجعل الهاتف يعمل لاكبر فترة ممكنه قبل اعادة الشحن، بالإضافة إلى الشاحن المرفق بقدرة 18 وات منخفض السعة، عبر منفذ USB-C، والذي قد يكون أحد نقاط الضعف. من إمكانيات الهاتف، مقارنة بقدرات Xiaomi الأخرى مقارنة بهذا الموديل، يمكن أن يكون تقنية الشحن السريع.

كاميرا هاتف Redmi 10 Power:

تعتبر الكاميرا من العوامل المهمة التي تؤثر على اختيار الموبايلات، ففي هذا الموديل من شاومي، هي بشكل أساسي كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 وأمامية بدقة 5 ميجابكسل. السعر المعلن في السوق الهندي هو 15000 روبية هندية.