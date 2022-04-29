طرق متنوعة لشحن شدات ببجي PUBG MOBILE بخطوات آمنة وأرخص الأسعار

شحن شدات ببجى موبايل 2022، لا يغفل أحد من لاعبي ببجى موبايل أهمية الحصول على المزيد من الشدات بداخل اللعبة لأن الشدات التي تحصل عليها عند تنفيذ بعض المهام باللعبة أو الفوز بإحدى المراحل بالطبع لن تكون كافية للاستمتاع التام باللعبة ومن ثم تحتاج إلى شحن رصيدك من حين إلى أخر، لذلك نستعرض أفضل الطرق وأكثرها استخداما من أجل شحن شدات ببجى موبايل بطريقة مضمونة وأمنة ولا تكلفك الكثير من الأموال، فتابع هذا المقال.

طريقة شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف

الدخول إلى واجهة موقع Midasbuy الرئيسية والقيام بتحديد الدولة التي تنتمى إليها.

اختيار لعبة ببجى موبايل من خلال الضغط على “انطلق”.

اختيار عملة UnKnown Cash عن طريق النقر على “شراء”.

إدخال معرف اللاعب ID والذي يمكن نسخه من حسابك الخاص على لعبة ببجى موبايل.

تظهر لك بعد ذلك خيارات الدفع، اختر من بينها Pay By Mobile لكى تتمكن من الشحن عن طريق رصيد الهاتف.

مرر إلى أسفل وقم بتحديد عدد الشدات التي تريدها ثم النقر على “ادفع الآن”.

تنتقل بعد ذلك إلى واجهة أخرى قم بإدخال شبكة الجوال التي تستخدمها ثم ادخل رقم الهاتف دون إدخال مفتاح الرقم ثم انقر على “OK”.

يظهر لك رقم يجب أن تقوم بإرسال كلمة PUBG إلى هذا الرقم لكى يتم الاقتطاع من رصيد هاتفك.

بذلك قد تكون انتهيت من خطوات الشحن بنجاح وتستطيع الذهاب إلى حسابك لتجد الشدات المشحونة.

استخدام موقع شحن شدات ببجى موبايل مجانا

من بين أكثر الطرق التي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين هى استخدام المواقع التي تقدم خدمة الشحن مجانا مقابل القيام بعدد من المهام المطلوبة ومنها مشاهدة مقاطع الفيديو واستكمال بعض استطلاعات الرأي والإجابة على مجموعة من الأسئلة البسيطة لتربح بعض ذلك العديد من النقاط التي يمكن تحويلها إلى شدات، ومن أبرز المواقع التي تقدم هذه الخدمة وأكثرها مصداقية هو موقع oonoo الشهير الذي يستخدمه العديد من اللاعبين لشحن رصيدهم مجانا، كل ما عليك هو القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات المطلوبة لتنفيذ المهام.