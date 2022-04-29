نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas الجيل الجديد Grand Theft Auto 5 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas الجيل الجديد من جراند ثفت أوتو تلك التحسينات التي طال انتظارها . تأتي Grand Theft Auto: San Andreas بإصدار جديد نسخة 1.56 تلك المتاحة علي المتاجر . وموقع شركة Rockstar ويمكن إضافة تلك التحسينات مع طريقة Grand Theft Auto: San Andreas Download . لكافة الهواتف الذكية المختلفة كذلك إصدار نسخة 1.56 أثناء اتباع طريقة تحميل GTA San Andreas للأندرويد . يمكن أيضاً أن يتم تثبيت النسخة مع أجهزة Xbox One ، PS5 ، PS4 ، Xbox Series x . كما جاءت طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto بإصلاح كافة الأخطاء المفصلة علي موقع Rockstar . وتعمل إصلاح تلك الأخطاء علي إصلاح الأخطاء البسيطة داخل اللعبة وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض المزيد المتعلق بنسخة جراند ثفت أوتو الجديدة .
تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas
كافة عشاق Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأصلية يبحثون عن ما هو الذي تم إضافته بشكل جديد . علي اللعبة ونتعرف علي التحسينات المضافة للعبة كالآتي :-
- عند قيامك باتباع طريقة تحميل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس من المتجر وإتمامها علي هاتفك ستلاحظ تحسينات متعددة .
- كما من ضمن التحسينات المضافة للعبة هي وقت تثبيت اللعبة من المتاجر أصبح أقصر .
- كذلك بجانب تشغيل الموسيقي بشكل مستمر في حالة وجودك في حفلة Xbox Live .
- كما تتمتع Grand Theft Auto 5 سان أندرياس بتعديل رد الفعل الخاص بزناد تكيفي في الأسلحة لأجهزة PS5 .
- تختلف تلك المميزات في طريقة تنزيل grand theft auto: vice city بتميز سان أندرياس في خاصية إيقاف التشويش . المضافة في سان أندرياس مؤخراً .
- كذلك عندما تقوم باتباع طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto وتثبيت اللعبة علي هاتفك ستلاحظ العديد من التحسينات .
- وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض التصريحات الصادرة من Rockstar عن التحسينات الجديدة .
تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas وتصريحات Rockstar
بعد أن تتم طريقة Grand Theft Auto: San Andreas Download علي هاتفك وملاحظة التحسينات المتعددة . التي جاءت من Rockstar بعد أن كان هناك العديد من عشاق اللعبة علي مستوي العالم . لاحظوا بأن ملفات الجيل التالي مضافة أيضاً لنسخة اللعبة علي الكمبيوتر كما أن ذلك التحديث الأخير في الملفات . والذي صدر منذ شهر مارس الماضي هناك العديد من لوحات التحكم في Grand Theft Auto 5 سان أندرياس . كذلك بجانب أن الشركة قالت أن هناك محتوي يعتبر كارثي داخل النسخة الجديدة وبعد شكاوى العديد من اللاعبين تم إزالته . كان متعلقاً بجزء معين في تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف . الخاصة بالحركات الضبابية وسنتعرف . في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة علي العديد من التحسينات في اللعبة .
Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأصلية وما تم من تحسينات أخري
تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas التي ذكرنا منها جزء بسيط في السطور السابقة نتعرف علي المزيد كالآتي :-
- تم إضافة شريط مهام خاص بالتمرير لخيار Motion Blur .
- كما أضيف التوفيق بين كافة شبكات اللعب المختلفة علي مستوي العالم .
- كذلك بجانب إصلاح الوقت الطويل الذي كان يستغرق في وضع القصة في GTA Online داخل المشغلات التكيفية .
- كما تم ترقية زناد تكيفي بتقنية Haos Soichial Work وهي تقنية قوية جداً .
- كذلك بجانب إصلاح مشكلة توقف اللاعب علي شاشة التنبيه عند استخدام Quick Resume علي أجهزة Xbox .
- كما أنه تلاشت مشكلة عدم وجود صوت الراديو لكافة أجهزة Xbox التي ربما لم تكن موجودة في طريقة تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الأصلية .
- كذلك بجانب مشكلة فقدان اللاعبين العديد من المؤثرات الصوتية في طريقة تحميل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . أثناء موت لاعب كبير تم علاجها بشكل نهائي في اللعبة .
- وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض طريقة Grand Theft Auto: San Andreas Download .
خطوات طريقة تحميل GTA San Andreas للأندرويد
يتم اتباع خطوات طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto أو طريقة تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الأصلية . عبر موقع الشركة الرسمي أو المتاجر وسنعرض تثبيت GTA San Andreas من المتاجر كالآتي :-
- يجب أن تقوم بتسجيل الدخول علي أحدي المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة وهي جوجل بلاي أو أبل ستور .
- كما بعد الدخول يتم البحث عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas بمربع البحث .
- كذلك ربما أن سعر Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأصلية بالمتجر ما يقرب من 35 ريال سعودي .
- كما بعد أن يتم دفع سعر جراند ثفت أوتو: سان أندرياس ببطاقة الائتمان قم بالضغط علي زر . Grand Theft Auto: San Andreas Download .
- تستغرق طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto بضعة دقائق لتكتمل تثبيت اللعبة علي الهاتف .
- كذلك بجانب إمكانية اتباع طريقة تنزيل grand theft auto: vice city علي الهاتف بنفس الخطوات السابقة .
- وعبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” سنوافيكم أن شاء الله بكل ما هو جديد يخص لعبة GTA San Andreas . أو أي نسخة أخري من نسخ لعبة Grand Theft Auto 5 .
تحسينات Grand Theft Auto: San Andreas التي تم إضافتها علي اللعبة بنسختها الجديدة وتلاشي العديد من المشاكل . التي كانت تتردد من عشاق لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تم عرضها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .
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