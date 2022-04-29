نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تلعب لعبة Ball Pool 8 على الاندرويد ومتطلبات تثبيت وايت بول الثماني كرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من محبي ألعاب المنافسات فانه يمكنك من خلال معرفة كيف تلعب لعبة Ball Pool 8 لعبها بسهولة، وذلك لما لها من طرق متعددة سهلة وممتعة للاستمتاع باللعب التنافسي مع ثمانية من اللاعبين، كما يمكنك أيضا إجراء منافسة قوية بينك وبين لاعب واحد فقط، إذ تتمتع اللعبة في هذا الصدد بإمكانية اللعب لاعب ضد لاعب أو ضد ثمانية كيفما يشاء، حيث تتطلب اللعبة التحدي ومشاركة الأصدقاء من اجل الوصول إلى المستويات العليا.

كيف تلعب لعبة Ball Pool 8

تعمل اللعبة بعدد من الطرق التي تجعل اللاعب يتساءل كيف تلعب لعبة Ball Pool 8، حيث يمكنك اللعب في هذه اللعبة المتميزة بنظام الفردي التي تكون فيها منفردا أمام لاعب واحد فقط على طاولة واحدة للعب، كما يمكنك إجراء المنافسة التعددية مع مجموعة من اللاعبين بعدد 8 من الأفراد على نفس الطاولة، وفي كافة حالات اللعب يجب عليك تجميع النقود التي تحصل عليها والمتمثلة في أل pool.

لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر

كما يمكنك بسهولة تثبيت لعبة بلياردو 8 على الكمبيوتر، والاستمتاع بما فيها من إثارة، عليك من اجل هذا اللعب الدخول إلى اللعبة عبر أي من الحسابات الخاصة بك والتي يكون منها حسابك على الفيس بوك، أو ما يكون لديك من بريد إلكتروني، حيث يمكنك الدخول المجاني على اللعبة والاستمتاع الفوري باللعب في اكبر لعبة بلياردو إلى الآن، حيث وصلت عمليات التثبيت فيها إلى اكثر من 2 مليار عملية تثبيت عبر العالم.

لعبة بلياردو 8 أون لاين

يمكنك تثبيت اللعبة على الهاتف الذي يعمل بنظام اندرويد 4.4 والأحدث.

وحجم اللعبة هو 75m.

وصل تثبيت اللعبة على هذه الأجهزة المحمولة إلى 500.000.000 عملية واكثر.

كما تعتبر اللعبة من الألعاب المجانية من بدايتها إلى النهاية.

تمنح اللعبة اللاعب النقود التي يمكن تجميعها والدخول بها في مسابقات.

وحصل على العديد من الجوائز التي تعمل على الإطالة في اللعب.

تثبيت لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر

تتطلب اللعبة في كافة مراحلها اتصال الجهاز سواء الكمبيوتر أو الهاتف المحمول بشبكة إنترنت مع تميزها بالمجانية في كافة مستوياتها، ويمكنك من خلال العصا التي تلعب بها التحدي والمنافسة والحصول على اكبر عدد من النقاط لتدخل بها في مسابقات ودورات عالمية مع تكوين قاعدة جماهيرية لك.