انت الان تتابع خبر محكمة تلزم شركة 'أبل' بدفع ألف دولار لكل شخص اشترى هاتف آيفون هذا الإصدار .. لن تصدق ماهو السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سوف تضطر شركة الهواتف الأمريكية “أبل”، على دفع مبلغ ضخم كـ تعويض للملايين من المواطنين في إحدى الدول، وذلك لقيامها ببيع هاتف آيفون منذ سنة 2020 دون شاحن.

حيث ان هذا الأمر تسبب في قرار العديد بتقديم دعوى قضائية ضد الشركة، التي قامت بتصرف غير متوقع بعذر أنها بذلك تحمي البيئة من التلوث وتقوم بالتقليل من كمية النحاس والزنك التي كانت تستخدمها لأجل توفير شاحن لكل هاتف.

أبل مضطرة لدفع تعويض لمستخدمي آيفون

ونقلا عن لموقع “أبل إنسايدر”، فإن محكمة برازيلية ألزمت “أبل” بدفع أكثر من 1.075 دولار أمريكي لأصحاب هواتف آيفون في البرازيل؛ بسبب طرح الهواتف دون شواحن بداية من 2020، الأمر الذي اضطر العديد لدفع تكلفة إضافية لشراء شاحن للتمكن من استخدام هاتف آيفون، وهذا الحكم جاء نتيجة ما ورد في قانون حماية المستهلك بالبلاد، والذي يمنع أي شركة من طرح هاتف دون شاحن.

سوف تضطر شركة الهواتف الأمريكية “أبل”، على دفع مبلغ ضخم كـ تعويض للملايين من المواطنين في إحدى الدول، وذلك لقيامها ببيع هاتف آيفون منذ سنة 2020 دون شاحن. حيث ان هذا الأمر تسبب في قرار العديد بتقديم دعوى قضائية ضد الشركة، التي قامت بتصرف غير متوقع بعذر أنها بذلك تحمي البيئة من التلوث وتقوم بالتقليل من كمية النحاس والزنك التي كانت تستخدمها لأجل توفير شاحن لكل هاتف. أبل مضطرة لدفع تعويض لمستخدمي آيفون ونقلا عن لموقع “أبل إنسايدر”، فإن محكمة برازيلية ألزمت “أبل” بدفع أكثر من 1.075 دولار أمريكي لأصحاب هواتف آيفون في البرازيل؛ بسبب طرح الهواتف دون شواحن بداية من 2020، الأمر الذي اضطر العديد لدفع تكلفة إضافية لشراء شاحن للتمكن من استخدام هاتف آيفون، وهذا الحكم جاء نتيجة ما ورد في قانون حماية المستهلك بالبلاد، والذي يمنع أي شركة من طرح هاتف دون شاحن. هاتف آيفون سبب إزالة أبل للشاحن من هواتف آيفون وكانت قد أعلنت الشركة الأمريكية، عن خطتها لطرح هواتف آيفون دون شاحن وسماعات بداية من 2020، موضحة أن ذلك سيوفر حوالي 861 طن من المعدن، مثل النحاس والقصدير، وهذا سيكون وسيلة للحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنها خلال العام الأول من قرارها، نجحت في تقليل الطاقة المستخدمة في إنتاج الشواحن والسماعات، بجانب التقليل من كمية ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في تلوث البيئة، والتي لا يمكن التحكم بها خلال مراحل التصنيع. وأشارت الشركة إلى أن جميع مستخدمي آيفون، سيحصلون على كابل “USB” للتمكن من شحن الهاتف بسهولة، وكل ما عليهم فعله هو شراء المقبس الذي يتم وضعه في الجدار أو استخدام الخاص بالهاتف القديم.

[التليفون من غير شاحن.. محكمة تلزم شركة "أبل" بدفع ألف دولار لكل شخص اشتري هاتف آيفون في هذه الدولة] هاتف آيفون

سبب إزالة أبل للشاحن من هواتف آيفون

وكانت قد أعلنت الشركة الأمريكية، عن خطتها لطرح هواتف آيفون دون شاحن وسماعات بداية من 2020، موضحة أن ذلك سيوفر حوالي 861 طن من المعدن، مثل النحاس والقصدير، وهذا سيكون وسيلة للحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنها خلال العام الأول من قرارها، نجحت في تقليل الطاقة المستخدمة في إنتاج الشواحن والسماعات، بجانب التقليل من كمية ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في تلوث البيئة، والتي لا يمكن التحكم بها خلال مراحل التصنيع.

وأشارت الشركة إلى أن جميع مستخدمي آيفون، سيحصلون على كابل “USB” للتمكن من شحن الهاتف بسهولة، وكل ما عليهم فعله هو شراء المقبس الذي يتم وضعه في الجدار أو استخدام الخاص بالهاتف القديم.