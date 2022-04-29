مطاط Huawei P50 Pocket هاتف جديد من شركة هواوي اهم مميزات الهاتف وسعره

Huawei P50 Pocket، هاتف جديد من Huawei ينضم إلى تشكيلة هواتف الشركة، ولكن في فئة جديدة من الهواتف القابلة للطي. أعلنت شركة Huawei مؤخرًا عن أحدث مفهوم لها في مجال الهواتف الذكية وعبرت عن رؤيتها للمستقبل ممثلة بهاتف Huawei p50. الهاتف هو إصدار أحدث من سلسلة هواتف الشركة P50 الجديدة وتشمل هذه بعض الهواتف الذكية التي تقدم مجموعة ممتازة من المواصفات والمميزات الداخلية للتنافس مع هواتف العديد من الشركات الأخرى على الرغم من الحظر الأمريكي عليها،ويتضمن ذلك الحظر سلسلة الهواتف التالية: Huawei p50 و Huawei p50 pro. دعونا نلقي نظرة على مواصفات وأسعار هاتف الجيب Huawei p50.

مميزات Huawei P50 Pocket

وزن الهاتف خفيف جدا حوالي 190 جرام.

المواد المستخدمة في صنع الهاتف تأتي من الزجاج في الخلف والشاشة، ويوجد إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف. ‌

يدعم تركيب شريحتي اتصال Nano Sim.‌

يدعم الهاتف أيضًا شبكات الاتصال التي تدعم الجيل الرابع 4G فقط

بالإضافة إلى إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة، فهي من نوع Nano Memory، لذا يمكن زيادة مساحة تخزين الهاتف حتى 256 جيجا بايت.

لم يتم الإعلان عن الهاتف لمقاومته للماء والغبار.

الشاشة الداخلية للهاتف من نوع OLED القابل للطي بقياس 6.9 بوصة والتي تقدم أيضًا جودة FHD + ودقة 1188 × 2790 بكسل، وهي كثافة بكسلات تبلغ 442 بكسل في البوصة.

كما توجد شاشة صغيرة أسفل الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف، تستخدم شاشة OLED مقاس 1.04 بوصة بدقة 340 × 340 وبكثافة بكسلات تبلغ 328 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9 لواجهة سينمائية وتجربة فريدة لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب

كما أنه يدعم معدلات تحديث عالية تصل إلى 120 هرتز، مما يجعل الشاشة أكثر سلاسة وأسرع عند الحركة

أيضاً تتوفر الشاشة بدعم خاصية 1B التي يمكنها عرض أكثر من مليار لون على الشاشة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من هواوي، HarmonyOS 2.0، مع واجهة المستخدم الخاصة بهواوي، EMUI 12.

والجدير بالذكر أنه بسبب الحظر الأمريكي على الشركة، فإن الهاتف لا يقدم دعمًا رسميًا لـ Google وخدمات الشركة الأخرى.

يتميز الهاتف أيضًا بأقوى معالج من شركة كوالكوم للعام السابق، وهو معالج Qualcomm Snapdragon 888 4G، والذي تم تصنيعه باستخدام تقنية 5 نانومتر.

المعالج يأتي ثماني النواة.، تصل سرعة نواة Kryo 680 إلى 2.84 جيجاهرتز.

بالإضافة إلى النوى الثلاثة الأخرى من نفس النوع، Kryo 680، ولكن بتردد أقل يبلغ 2.42 جيجا هرتز.

أما النوى الرباعية الأخرى فهي من نفس نوع Kryo 680 ولكن بتردد 1.80 جيجا هرتز.

أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات (GPU) في الهاتف، فيمكن استخدام معالج رسوميات Adreno 660.

الهاتف متوفر بنسختين للتخزين:ذاكرة الوصول العشوائي سعة 256 جيجابايت مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين كبيرة، في حين أن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى القليل من السرعة الزائدة.

كاميرا هاتف Huawei p50 pocket

كاميرات الهاتف، يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2، ويستخدم أيضًا للتصوير الفوتوغرافي ذي التنسيق العريض والتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة تصل إلى 4K.

كما توجد ثلاث كاميرات خلفية في ظهر الهاتف: كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.8 تدعم Laser AF و PDAF، الكاميرا الثانية مزودة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2، و بزاوية تصوير واسعة الزاوية تصل إلى 120 درجة تدعم هذه الكاميرا التركيز التلقائي، أما بالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 تعمل ككاميرا ثانوية للكاميرا الرئيسية.

بالإضافة إلى فلاش LED بجانب الكاميرا، تدعم هذه الكاميرات أيضًا التصوير البانورامي بتقنية HDR، من حيث تصوير الفيديو، يتميز الهاتف بدعم تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60 إطارًا في الثانية، أو FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار، الهاتف مزود أيضًا بخاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات اخري للهاتف

يأتي مزودًا بمكبرات صوت Stereo Speakers للحصول على جودة صوت ممتازة للهاتف.

كذلك يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يوجد بصمة على جانب الهاتف.بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم وظيفة فتح الوجه.، والتي يمكنها فتح الهاتف

من خلال بصمة الوجه. ‌

يدعم الهاتف مستشعرات مختلفة مثل مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة والضغط ومستشعرات الأشعة فوق البنفسجية.

يحتوي الهاتف على بطارية مدمجة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 40 واط والشحن اللاسلكي العكسي 5 واط.

الهاتف متاح فقط بلونين: الأبيض والذهبي.

سعر هاتف Huawei p50 pocket

يبلغ سعر الهاتف الأبيض بسعة 256 جيجا و 8 جيجا رام 1840 دولارًا أي حوالي 34200 جنيه مصري

يبلغ سعر الهاتف باللون الذهبي بسعة 512 جيجا و 12 جيجا رام 2012 دولار أي حوالي 37,400 جنية مصري.