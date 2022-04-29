بالعربي طريقة تنزيل لعبة دريم ليج سوكر 22 للايفون و للاندرويد

إذا كنت من محبي كرة القدم، فأنت بالطبع تعرف Dream League Soccer 22، وهي واحدة من أكثر ألعاب كرة القدم شيوعًا على منصات ألعاب الفيديو مثل لعبة pes22 عندما تقوم بتنزيل اللعبة لأول مرة، ستتمكن من اختيار لغتك المفضلة.، يمكن للاعبين تكوين فريق من اللاعبين الهواة والمدربين و المديرين ثم البدء في العمل عليهم وتدريبهم وتحسينهم يمكنك بعد ذلك الدخول بالفريق بعض الدورات والمباريات لزيادة تقييم اللاعبين بالإضافة إلى الألعاب لتحسين تصنيف فريقك وجمع الجوائز والنقاط يمكنك شراء لاعبين محترفين.، وبناء ملعب خاص بك وغيرها من الكماليات داخل اللعبة، في هذه اللعبة يمكنك شراء لاعبين عالميين مثل Kevin De Bruyne أو Sergiñoاو Dest، كما يمكنك بناء ملاعب بكل التفاصيل وشعارات فريق التصميم وملابسه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص فنادق مفروشة بالكامل للاعبين، وتعيين مديرين وفنيين، والتحكم في كل ما يتعلق بالفريق وحياة العمل والتدريب. في عالم Dream League Soccer 22، يتحكم اللاعب. في إثارة ممارسة الألعاب، قد تحتاج إلى بعض العملات داخل اللعبة التي يمكنك شراؤها بأموال حقيقية، لديك مجموعة أسعار للعملات تتراوح من 7.5 ريال سعودي إلى حوالي 190 ريال سعودي.

مميزات دريم ليج 2022 تعليق عربي

رسومات ثلاثية الأبعاد محسّنة لمشغلات أكثر واقعية.

لون طبيعي أكثر، خطوط أقل حدة، سيولة أكثر.

حركة أسرع وأكثر سلاسة لمزيد من الموثوقية ومتعة الألعاب.

التعليق الصوتي أكثر حيوية وإثارة.

مُدبلج بعدة لغات أحد أشهر المعلقين في العالم.

القدرة على المشاركة في المسابقات الدولية عبر الإنترنت باستخدام ميزة Dream League Live

مع كل هذه الميزات، فأن مساحة اللعبة متوسطة نسبيًا.

تطبيق اللعبة مجاني ويمكن تنزيله بسهولة من المتجر.

هذه اللعبة مناسبة للأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد لأن التصنيف العمري 4+.

تدعم اللعبة 14 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية.

طريقة تحميل DLS 22 تعليق عربي.

Dream League 2022 تحميل