عطل فني مفاجئ يضرب واتساب

عطل فني مفاجئ يضرب واتسابأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم يوم الخميس بتعطل خدمات تطبيق "واتس آب" للتواصل الاجتماعي.

وأكد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، ورود بلاغات عن عطل فني في استخدام تطبيق "واتس آب"، وفق روسيا اليوم.

وأعلن الموقع تلقيه العديد من البلاغات من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وذكر مستخدمو التطبيق غلى أنه تعرض لمشاكل تسببت في عدم قدرتهم على إرسال واستقبال الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية.