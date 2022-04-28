كيف تعمل لعبة GTA Online Gunrunning وما الذي تحتاجه من متطلبات تشغيلها لعبة grand theft Auto

كيف تعمل لعبة GTA Online Gunrunning ، أحدث محتوى إضافي من GTA Online ، Gunrunning ، جلب قدرًا هائلاً من المحتوى إلى اللعبة بين الملاجئ واللعب الجديد والمركبات المسلحة وترقيات الأسلحة ، قد يكون من الصعب لف رأسك حول كل شيء في هذا المحتوى القابل للتنزيل إذن ، من أين تبدأ وكيف تحصل على أقصى استفادة من كل هذا المحتوى الإضافي؟ نحن هنا للمساعدة.

كيف تعمل لعبة GTA Online Gunrunning

من الواضح أن الحصول على كل معدات بدء التشغيل هذه يعني أنه يتعين عليك الاستثمار كثيرًا في Gunrunning ، لكنها واحدة من أكثر الأنشطة المربحة في GTA Online ، لذا فهي تستحق القيام بها على المدى الطويل من أجل الاستمتاع بجميع مميزات هذه اللعبة الرائعه علاوة على ذلك عندما تبدأ مؤسستك وتدير القبو الخاص بك ، فسوف يستمر في إنتاج دخل من تهريب الأسلحة أثناء قيامك بمهام أخرى ، لتوفير تدفق دخل إضافي تشتد الحاجة إليه. بشكل عام ، يعد هذا نشاطًا معقدًا بعض الشيء ، لذا إليك بعض النصائح لـ GTA Online Gunrunning لمساعدتك على البدء وكسب المال داخل لعبة GTA Online Gunrunning.

خطوات تحميل لعبة GTA Online Gunrunning

أولا قم بتثبيت GTA_V_Launcher_1_0_1103_2.exe أو أن تقوم بتنزيل Social-Club-v1.2.1.9-Setup.exe الان ضع المجلد «mpgunrunning» و «patchday15ng» في \ Program Files \ Rockstar Games \ Grand Theft Auto IV \ update \ x64 \ dlcpacks ثم ضع الملف GTA5.exe في \ Program Files \ Rockstar Games \ Grand Theft Auto V \ استبدال الملف القديم. كذلك ضع ملف «update.rpf» في \ Program Files \ Rockstar Games \ Grand Theft Auto IV \ update \ استبدال القديم. الأن ابدأ اللعبة كالمعتاد. إذا واجهت مشاكل عند البدء ، فاحذف مجلدي «mpgunrunning» و «patchday15ng» ثم ابدأ اللعبة.

الأن نكون قد انتهينا من تقديم كل ما هو مطلوب معرفته حول خطوات تحميل لعبة GTA Online Gunrunning نتمني أن نكون قد أفدناك عزيزي القاريء .

