Red Magic 7 هاتف جديد من ريد ماچيك | مواصفات الهاتف والأسعار

Red Magic 7 هاتف جديد من شركة Red Magic التابعة لشركة Nubia الخاصة بالأجهزة الإلكترونية. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها تحت فئة الهواتف والمخصصة للألعاب وهما هاتف Red Magic 7 و Red Magic 7 pro. يأتي الهاتف خليفة الإصدار السابق Red Magic 6 والذي شهد شعبية كبيرة بين عدد كبير من المستخدمين حول العالم. كما يأتي الهاتف أيضاً مع مجموعة من المميزات والمواصفات الداخلية لتحسين تجربة الألعاب وكذلك الأداء بشكل عام. فيأتي الهاتف مع أحدث معالجات شركة كوالكوم مع شاشة بأعلي معدل تحديث حتي الآن 165 هيرتز. والجدير بالذكر أن الهاتف يأتي أيضاً مع نظام تبريد ممتاز بداية من المروحة الموجودة في ظهر الهاتف وإطار الألومنيوم في الوسط وكذلك فتحات التهوية. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Red Magic 7.

مواصفات هاتف Red Magic 7 :

‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 215 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتميز بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يأتي مع المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

وبما أن الهاتف يأتي موجهاً بشكل عام للألعاب ، يوجد بظهر الهاتف مروحة خاصة بتبريد الهاتف والحفاظ علي الأداء لمدة طويلة.‌

كذلك يوجد أيضاً في جانب الهاتف ازار جانبية تستجيب باللمس ، مع حساسية لمس تصل إلي 500 هيرتز مما يوفر تجربة مميزة في الألعاب.‌

بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم في وسط الهاتف خاص بسحب الحرارة من جسم الهاتف وتوفير البرودة له.‌

شاشة الهاتف تأتي من نوع AMOLED وبحجم 6.8 إنش ، تأتي أيضاً بجودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 387 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة تأتي مع أبعاد العرض 20:9 ، والتي تغطي مساحة أكبر من جسم الهاتف فتوفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك الهاتف متوفر مع أعلي معدل تحديث معروف حتي الآن وهو 165 هيرتز ، والذي يعطي للشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل بين وداخل التطبيقات.‌

تصل إضاءة الشاشة أيضاً إلي حوالي 700 شمعة ، وبالتالي يصبح محتوي الشاشة أكثر وضوحاً حتي في وجود أشعة الشمس.‌

مع دعم خاصية الـ1B Color والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

وبالنسبة للحماية فالهاتف يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

أداء الهاتف :

يتوفر الهاتف مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم Red Magic الخاصة وهي Redmagic 5.0.‌

كما يعمل الهاتف بأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع أكثر توفيراً في الطاقة 4 نانو متر.‌

المعالج يأتي ثماني النواة: يحتوي علي نواة من نوع Cortex-X2 ، وهي النواة الأقوي تعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وبتردد أقل يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الباقية فمن نوع Cortex-A510 ، مع تردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك ويحتوي الهاتف علي وحدة معالجة رسوميات GPU مع معالج Adreno 730.‌

كما يتوفر الهاتف في أكثر من إصدار من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 12 جيجا رام ، 256 جيجا مع 16 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 18 جيجا رام.‌

مع ذاكرة تخزين داخلية تأتي من النوع السريع وأحدث إصدار UFS 3.1.

كاميرا هاتف Red Magic 7 :

غالباً ما تعد الكاميرات في هذا النوع من الهواتف المخصصة للألعاب من نقاط الضعف ، حيث يكون التركيز موجه بشكل كبير للأداء مع التبريد والمواصفات الداخلية لتوفير تجربة مميزة في الألعاب.‌

فيأتي هاتف Red Magic 7 مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـHDR والتصوير بجودة FHD.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وزاوية تصوير واسعة تصل إلي 120°.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع معدل 30/60 إطار.‌

بالإضافة إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار لكل ثانية.‌

يوجد أيضاً أسفل الكاميرات فلاش من نوع ليد ، مع دعم الكاميرات لخاصيتي الـHDR وتصوير Panorama.

مواصفات أخري للهاتف :

‌الهاتف يأتي مع سماعات من نوع Stereo Speakers.‌

كما يأتي أيضاً مع دعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كذلك يدعم هاتف Red Magic 7 خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة في أسفل الشاشة من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف بخاصية الـFace Unlock.‌

وكالعادة يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

يتوفر الهاتف كذلك مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.‌

يأتي مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع أيضاً Type C 3.0 ، مع دعم خاصية OTG.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة : الأسود الشفاف ، الأسود القاتم ، والأزرق – الأحمر.

سعر هاتف Red Magic 7 :