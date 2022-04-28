ما هو أفضل وقت لتناول القهوة بعد ساعات الصيام؟
إذا كنت من عشاق القهوة اعرف الوقت المناسب لتناول القهوة الخاصة بك بعد تناولك لوجبة الإفطار، حيث توضح الأسطر القادمة أفضل وأهم الأوقات التي ينصح بتناولك لفنجان القهوة بها، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".
أكد التقرير على ضرورة تجنب تناول القهوة على الريق، لأنها تساهم بشكل كبير في تعرض الجسم للعديد من الأضرار الصحية، كالإصابة بالجفاف، وأيضا ارتفاع نسبة السكر بالدم، وزيادة فرص التعرض والإصابة بمشاكل في الكلي والقلب.
وأشار التقريرالمنشور أيضا أن نسبة كبيرة من الأشخاص العاشقين لتناول القهوة، يمكنهم تناول فنجان من القهوة بعد وجبة الإفطار، فهذا الأمر يزيد من شعورك بالاستيقاظ، ولكن بعد تناول وجبة الإفطار بساعة.
وأضاف التقرير، أنه يجب تجنب تناول القهوة عقب السحور، لأنها تتسبب في شعورك وإصابتك بالتوتر والقلق، وأيضا الأرق، والسبب مادة الكافيين.
وشرح التقرير، أن تناولك للقهوة بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، يتسبب في الإصابة الأرق، وزيادة التعرض والإصابة بالجفاف، وأيضا نقص السوائل في الجسم، كما أن هذا الأمر يتسبب في الإصابة أيضا في تقليل التعرض لأي مضاعفات صحية، ونقص العناصر الغذائية المهمة بالجسم.
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