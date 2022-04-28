نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta 5 جراند ثيفت أوتو 5 لجوالات أيفون واندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta 5 جراند ثيفت أوتو 5 إذا كنت من محبي العاب المغامرات والأكشن فانت بكل تأكيد من محبي سلسلة العاب جراند ثيفت أوتو التي تم تطويرها ونشرها من جانب شركة روكستار وظهرت للمرة الأولي في بداية القرن الحالي لمنصة ألعاب بلاي ستيشن بعد ذلك شملت أغلب منصات الألعاب الإلكترونية إلي جانب إصدار نسخ مخصصة للهواتف الجوالة وبلغ عدد إصدارت السلسة 18 جزء ويعتبر أشهرهم هو جراند ثيفت أوتو فايس سيتي والذي أستطاع الحصول علي عدد مبيعات تاريخية وضعتة في المركز الثاني من حيث عائدات البيع في تاريخ الألعاب الإلكترونية بعد لعبة ماين كرافت ونتعرف الآن عن قصة اللعبة وطريقة التحميل علي الهواتف الذكية.

عن لعبة جراند ثيفت أوتو 5:

تدور أحداث اللعبة في مدينة سان أندرياس الأمريكية الخيالية الموجودة في جنوب ولاية كاليفورنيا كما تشمل خريطة اللعبة منطقة ريفية شاسعة بجانب مدينة لوس سانتوس المبنية على شاكلة مدينة لوس أنجلوس.

تتميز لعبة Gta 5 بأن اللعب يكون من خلال ثلاث شخصيات، ويدعون مايكل وفرانكلين وتريفور حيث يقوم اللاعب بالتبديل بين الافاتارات الثلاثة. يعمل اللاعب على تحقيق المهام الإجرامية باستخدام السيارات والمركبات المختلفة وعن طريق سرقة البنوك وما شابه من الجرائم لتكوين ثروة هائلة، ويمكن للشخصيات التجول في العالم المفتوح للعبة كيفما شاء.

يمكن الاستمتاع باللعبة في صورة لعبة فردية، ويمكن زيادة التشويق عن طريق اللعب الجماعي عبر الإنترنت. حيث يسمح نظام اللعبة والإعدادات لعدد 16 شخص باللعب مجتمعين.

تتميز هذه اللعبة أيضاً بإمكانية اللعب من منظور الشخص الأول أو منظور الشخص الثالث. فتوفر أجهزة بلاي ستيشن PS4 و Xbox one و أجهزة الكمبيوتر و مايكروسوفت ويندوز اللعب من خلال كلا المنظورين. أما جهاز بلاي ستشن PS3 وإكس بوكس 360 فتتيح اللعب من خلال منظور الشخص الثالث فقط.

هذه اللعبة من أهم ألعاب منصات الجيل السابع لألعاب الفيديو جيمز.

طريقة تحميل Gta 5