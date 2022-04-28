نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 15 Pro Max في مصر السعودية والدول العربية في المقال التالي

يعتبر هاتف iPhone 15 Pro Max من أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية، وسوف يكون أفضل الهواتف الذكية التي سوف يتم إصدارها خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يأتي الجوال بأقوى نظام تشغيل iSO17، كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة تتمتع بحماية كبيرة يبلغ حجمها 6.7 إنش وهى من نوع Super Retina XDR OLED، وتأمل شركة آبل أن يحقق الهاتف النجاح الذي حققته هواتفها السابقة iPhone 13 Pro Max، وهاتف ايفون 14 برو ماكس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس في مصر والسعودية والدول العربية. مواصفات iPhone 15 Pro Max سوف نتعرف معكم على مواصفات ايفون 15 برو ماكس وهى كما يلي:- تبلغ أبعاد الجوال 160.8*78.1*7.7 مم. يبلغ وزن الهاتف 240 جرام. الهاتف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من الأجناب وظهر مصنوع من زجاج الغوريلا جلاس. الجوال يدعم تشغيل جميع الشبكات الـ 2G، 3G، 4G، 5G. شريحة الجوال من نوع eSIM، أو Nano SIM، والهاتف يأتي بشريحة واحدة. يأتي الموبايل بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bionic، بدقة تصنيع 4 نانو متر سداسي النواة. يأتي الجوال بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU خماسي النواة. الجوال يأتي بـ 4 إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت، أو 512 تيرا بايت. حجم الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت من نوع NVMe. الموبايل لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية وهو ما تعودنا عليه من شركة آبل. نظام تشغيل الهاتف iOS 17. مواصفات شاشة ايفون 15 برو ماكس يأتي الجوال بشاشة رائعة ذات حجم كبير ومواصفاتها كما يأتي:- نوع شاشة iPhone 15 Pro Max الجديد Super Retina XDR OLED.

الجديد Super Retina XDR OLED. يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة.

تبلغ دقة الشاشة 2778*1284 بكسل.

تستحوذ الشاشة على 87.8 من واجهة الجوال الأمامية.

تبلغ أبعاد الجوال 9:19.5.

معدل تحديث شاشة جوال ايفون 15 برو ماكس 120 هرتز.

120 هرتز. يبلغ سطوع الشاشة 1000 شمعة عادي و 1200 شمعة أقصى سطوع.

الشاشة محمية بزجاج سيراميك مقاوم للخدش، كما تحتوي على طبقة حماية مقاومة للزيوت أو بصمات الأصابع. مواصفات كاميرات هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي جوال ايفون 15 برو ماكس بأربعة كاميرات 3 كاميرات خليفة وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كما يلي:- الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل وهى الكاميرا الرئيسية، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل للتقريب البصري، والثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع. تحتوي الكاميرات الخلفية على مستشعر TOF 3D LiDAR. تتميز بالتركيز التلقائي من خلال اكتشاف الطور. تستطيع التقاط صور بزاوية واسعة (Ultrawide). تحتوي الكاميرات الخلفية على العديد من الأوضاع مثل وضع عزل الخلفية، ووضع التصوير الليلي، كما تحتوي على وضع التصوير الاحترافي، والتقريب الرقمي، والعنونة الجغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجوه والابتسامات. تدعم التصوير بدقة الـ 4K، ودقة الـ FHD. تحتوي على فلاش ثنائي. الكاميرا السيلفي واحدة بدقة 12 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا السيلفي التصوير بدقة الـ 4K، والتصوير بدقة الـ FHD. سعر ايفون 15 برو ماكس سوف نتعرف على سعر iPhone 15 Pro Max المتوقع في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يأتي:- سعر الجوال بالدولار الأمريكي 1100 دولار.

سعر الهاتف في السعودية 4100 ريال سعودي.

ثمن الموبايل في المغرب 9700 درهم مغربي.

سعر الجوال في مصر 20300 جنيه مصري.

سعر الهاتف في الجزائر 149000دينار جزائري. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iPhone 15 Pro Max في مصر السعودية والدول العربية - ثقفني

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