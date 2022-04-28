نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مواصفات أحدث هواتف شاومي ريدمي 10 باور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة شاومي عن أحدث هواتفها الذكية التي سيتم طرحها في الأسواق للمستخدمين، ويحمل هذا الإصدار اسم هاتف (Xiaomi Redmi 10 Power)، وقالت الشركة أن هذا الهاتف سوف يتمتع بالعديد من المواصفات القياسية، فضلاً عن المظهر الجديد في ظل ما تقدمة الشركة من سلسلة هواتف جديد لعام 2022 أخرها نوت 11 بإصدارته، وشاومي 12، لتستمر على قمة الشركات المنافسة عالمياً في سوق بيع الهواتف الذكية وملحقاتها، مع كبريات الشركات العالمية مثل سامسونج وأبل.

مواصفات Xiaomi Redmi 10 Power

قالت شركة شاومي الصينية أن هاتف ريدمي 10 باور سوف يتميز بشكل جلدي ذات فخامة، وهو يعد من الأشكال التي تظهر للمرة الأولى في هواتف الشركة، ومن حيث باقي المواصفات التقنية فهي:

يأتي معالج هاتف (Xiaomi Redmi 10 Power) من نوع سناب دراجون كوالكم (Snapdragon 680).

المعالج ثماني النواة ويعد من معالجات الفئة المتوسطة.

ذاكرة الوصول العشوائي ستكون بسعة 8 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية لهاتف ريدمي باور 10 ستكون 128 جيجا بايت ولم يتم التأكيد على وجود إصدارات بمساحات تخزين داخلية أخرى أخرى.

الجهاز سوف يدعم تركيب بطاقة ذاكرة إضافية من النوع الماكرو.

بعمل الهاتف على تقينات شبكة الواي فاي 5.

يتاح نظام الجي بي إس لتحديد المواقع.

يتاح استخدام مقبس سماعة 3.5 ملم.

مواصفات بطارية و شاشة هاتف ريدي باور 10

من المواصفات التي تم الكشف عنها أن شاشة هاتف ريدمي باور 10 ستكون من نوع IPS، بدقة وضوح قدرها 720 بيكسل، أما معدل التنشيط فهو 60 هرتز، وتصل درجة السطوع إلى 400 شمعة.

سعة البطارية التي سيحتويها هاتف Redmi 10 Power ستكون 6 ألاف ملي أمبير لكل ساعة، وهي بطارية كبيرة ستساعد على فترة تشغيل أكبر قبل طلب إعادة الشحن، غير أم الشاحن المرفق ذات سعة صغيرة وهي 18 واط، عن طريق مدخل (USB-C، وقد يكون من نقاط الضعف في إمكانيات الهاتف، مقارنة بمديلات أخرى من شركة شاومي تتوفر بها تقنيات الشحن السريع.

كاميرا هاتف Redmi 10 Power

الكاميرات من العوامل التي لها تأثير كبير في اختيار الهاتف، وفي هذا الموديل من شاومي فستكون الرئيسة بدة 50 ميجا بيكسل، وفتحة العدسة f/1.8 والامامية بدقة 5 ميجا بكسل، والسعر الذي تم الإعلان عنه في الأسواق الهندية هي 15 ألف روبية هندي.