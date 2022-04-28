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عمر شويل - جدة تردد قناة تكبيرات العيد 2022 والقنوات الناقلة للتكبيرات على نايل سات وعرب سات، حيث هناك مجموعة من القنوات الفضائية الاسلامية التي تقوم بإذاعة تكبيرات العيد بث مباشر مثل قناة العراب، وقناة كنوز وقناة لبيك اللهم لبيك، وبعض القنوات الفضائية الاخري، حيث يقبل المسلمين في كل العالم على ذكر وتشغيل التكبيرات والتهليلات الجميلة مع بدأ اول ايام عرفة المقرر له يوم الإثنين الذي يوافق الثاني من مايو 2022، الأول من شهر شوال 1443.

شهدت الساعات القليلة الماضية إقبال كبير من قبل المواطنين في كل دول العالم الإسلامي بحث شديد على تردد القناة التي باتت هي القناة الأولي من حيث المتابعة في هذا التوقيت توقيت صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الملايين من المسلمين علي تشغيل تكبيرات العيد من بداية أول ليالي العيد سواء العيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك إعادة الله على كل المسلمين بالخير واليمن والبركات.

أهم القنوات الفضائية العربية التي تقوم بإذاعة تكبيرات العيد بث مباشر قناة كنوز تكبيرات العيد والتي يمكنكم إستقبال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى تردد قناة الحج 2022 الذي جاء على القمر الصناعي عرب سات 12015، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، وبنفس البيانات السابقة باختلاف التردد 10922 يمكنكم ضبط التردد على العرب سات.

تردد قناة تكبيرات العيد 2022

تقوم قناة تكبيرات العيد بنقل جميع الشعائر الإسلامية على مدار اليوم الخاصة بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحي وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدون تشفير كما تقوم القناة بنقل التكبيرات والتهليلات على مدار الساعة دون توقف، لذا يحرص المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي البحث دائماً على التردد الخاصة بالقناة من أجل الاستمتاع بالتكبيرات والتهليلات الجميلة بالأصوات المميزة على القناة بداية من الآن فصاعدا تجد الملايين يتابعون هذه القناة، سواء من يريدون صلاة العيد في المنزل أو في السجد.

خطوات تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد

يمكنكم الآن بسهولة جدا تنزيل التردد الجديد لقناه تكبيرات العيد من خلال الدخول على إعدادات الرسيفر الخاص بكم ومن ثم تحديد الضبط على القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه وبعدها نقوم بالضغط مباشرة على زر إضافة قناة هنا لم يتبقى سوي كتابة البيانات والمعلومات الجديدة الخاصة بالقناة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، كما في الصورة التالية:

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات:

التردد 12149 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

تردد قناة تكبيرات العيد علي العرب سات:

التردد 12034 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد

تعد أبرز القنوات الناقلة لتكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات هي قناة كنوز والتي يمكنكم ضبط ترددها من خلال التالي:

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنكم أيضا مشاهدة تكبيرات العيد علي العديد من القنوات السعودية التي تقوم بنقل البث المباشر لشعائر وقفة عيد الأضحى المبارك وكذلك التكبيرات والتهليلات ومن ابرز هذه القنوات قناة الحج وقناة كنوز وكذلك قناة لبيك اللهم لبيك.

وصلنا إلى ختام تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2022 والقنوات الناقلة للتكبيرات على نايل سات.