نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2022 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2022، حيث بدأت أصوات التكبيرات تعلو في المساجد والشاشات احتفالا بقدم خير الأيام علي المسلمين أيام عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلي جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، قد يتسال البعض عن اهم القنوات الفضائية التي تذيع تكبيرات العيد علي النايل سات وعرب سات، يبحث المسلمون في كل الدنيا من أجل تجديد الفرحة بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث سماع التكبيرات عبر القنوات يزيد من فرحة المسلمين بروحانيات وذكريات الأعياد بشكل عام على كل مسلم، فمن اهم هذه القنوات قناة الحج السعودية وقناة لبيك اللهم لبيك بالإضافة إلى قناة كنوز، لذا قمنا بتجميع كل القنوات الناقلة للتكبيرات علي الأقمار الصناعية المختلفة عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2022 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة لبيك يا الله من القنوات الاسلاميه التي تقوم بعرض تكبيرات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى 2022، على ترددها الجديد كالتالي (التردد 12015، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6، القمر الصناعي نايل سات).

التردد الجديد لقناة لبيك يا الله على القمر الصناعي عرب سات (تردد 10922، معدل الترميز 27500، استقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 7/8).

يبدأ المسلمين في شتي أنحاء العالم الإسلامي مع أول أيام ذي الحجة 1442 البحث عن اجمل أصوات التي يتم إذاعتها طوال 24 ساعة، حيث ذكرنا من قبل في مقال سابق كيفية سماع اجمل أصوات التكبيرات المتوقع أن يظل البحث مستمر علنها حتي نهاية أيام في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2021، حيث من المقرر أن تبدأ أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، الموافق 10 ذي الحجة 1442، يمكنكم بكل سهولة ضبط القناة يدوي من خلال اختيار الضبط أو الإعدادات ومن ثم تحديد القمر الصناعي نايل سات وكتابة التردد الجديد كالتالي:

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

دائما ما يحرص المسلمين من زيارة بعضهم البعض في أيام العيد والصلاة في المسجد مع التكبيرات منذ يوم عرفة، والكثير من المسلمين يقومون بالتضحية في هذا اليوم وتوزيع اللحوم على الأهل والأقارب والفقراء، بالإضافة إلي ارتداء أجود الملابس والتعطر بأفضل العطور احتفالاً بهذا اليوم، لذا يمكنكم الآن الإطلاع على القنوات الجديدة الناقلة لتكبيرات العيد التي أوضحناها في مقال سابق.

تردد قناة كنوز

تعد قناة كنوز واحدة من القنوات العربية الإسلامية التي تنقل شعائر عيد الأضحى التي يحرص على مشاهدتها الملايين حول العالم العربي والإسلامي، نظرا لما تقدمه القناة من برامج دينية متميزة، حيث تعمل القناة على مدار الساعة دون توقف، وربما تزايد البحث على قناة كنوز هذه الأيام نظراً لأن قناة كنوز تنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنكم الآن استقبال تردد قناة كنوز على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 12015.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الجهاز: saudia QQuran.

تردد قناة العراب تكبيرات

تعد قناة العراب واحدة من اهم القنوات العربية التي تنقل تكبيرات العيد طوال اليوم عبر ترددها الجديد الذي تم تحديثه مؤخرا لذا تتمكن أخي متابعة جميع الشعائر الإسلامية من تكبير وتهليل وأحداث يوم عرفة والطواف من خلال ضبط التردد الجديد كالتالي:

التردد: 12034.

استقطاب: افقي.

ترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

يمكنكم أيضاً الإطلاع على ترددات كافة القنوات الفضائية على النايل سات وعرب سات الناقلة لتكبيرات العيد من خلال مقالنا السابق أسماء قنوات تكبيرات العيد، أما من يبحث عن الأصوات العذبة التي تذكر تكبيرات العيد في العالم الإسلامي يمكنكم الاطلاع عليها من رابط تكبيرات العيد.



في الختام نتمنى لكل المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي قضاء عيد سعيد ممتلئ بالبهجة والسعادة وتمر الأزمة التي صاحبة المسلمين والعالم اجمع مؤخرا وهي أزمة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، في حالة كنت بحاجة للمساعدة ضعها في التعليقات اسفل هذا الموضوع تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2022 على النايل سات وعرب سات.