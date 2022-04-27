اسعار شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي.. كيفية شحن شدات ببجي pubg mobile عبر ID

شحن شدات ببجي، تعددت طرق شحن شدات ببجي، لكن مازال البحث يتزايد من قبل الملايين عن الطرق الصحيحة الخاصة بشحن الشدات في لعبة ببجي، وذلك بشكل خاص بعد ان تم تغير الرابط الذي يتم شحن شدات ببجي من خلالة، حيث قد تم الاعلان من قبل الشرطة المسؤولة عن شحن الشدات أن الرابط قد تم تغييره للعديد من الأسباب التي قد تم الاعلان عنها، والجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن الرابط الجديد والمحدث الذي يمكن من خلالة شحن الشدات بطريقة آمنة، ويكون ذلك عن طريق بعض البيانات الخاصة بالحساب الخاص باللاعب داخل الموقع، ويتم وقتها شحن الشدات من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نعرضها لكم.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي

يمكن الان لكافة اللاعبين في مختلف الدول العربية التعرف على خطوات وطريقة شحن شدات ببجي، حيث ان كافة الخطوات قد جاءت كالاتي:

انقر على رابط موقع midas buy وهو الرابط الجديد المخصص لـ شحن شدات ببجي.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى الموقع.

بعد اكمال عملية تسجيل الدخول ستظهر أمامك العديد من الخدمات الخاصة باللعبة، اضغط على خدمة “شراء” ضمنهم.

قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بالايميل الخاص بك.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة

اسعار شحن شدات ببجي

يذكر أنه منذ فترة قليلة قد تم تحديث اسعار شحن شدات ببجي، وقد تم الإعلان عن قائمة الاسعار الجديدة والتي مازال العمل بها قائم حتى الآن أما الأعار فهي كالتالي:

عدد 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري، وتكون تلك الاسعار الرسمية، مع اختلافها من عملة إلى اخرى، حيث انه عند شحن الشدات يطلب منك الموقع إدخال العُملة والتي من المقرر أن تدفع بها.