طريقة الربح من المشي بالإستراتيجية الجديدة 2022 عن طريق Sweatcoin بعد التحديث، سوف يقوم برنامج المشي Sweatcoin بتغيير إستراتيجيته بشكل كامل، هذا الأمر الذي قد يغير خارطة الطريق الخاصة بالمنصة، والذي كان يعتمد فيما سبق على تجميع نقاط من دعوة الأشخاص بالإضافة إلى نقاط المشي والتي يصعب تحويلها إلى أموال كثيرة؛ حيث أنه في حالة عدم دعوة أشخاص لا يمكنك الحصول على مبالغ كبيرة، ولكن وضحت منصة Sweatcoin أنه سيتم تغيير خذا الأمر تماماً، حيث أصبح يمكنك ربح الأموال والحصول على نقاط هائلة عن طريق المشي فقط.

الربح من المشي تطبيق Sweatcoin

كان فيما سبق يمكنك تحويل النقاط التي قمت بجمعها بدون دعوات إلى أشياء مهمة ومفيدة، حيث يمكنك من خلال هذه النقاط التبرع لحفر أبار ماء، توزيع وجبات أو الإهتمام بالحيوانات، كما عقدت منصة Sweatcoin صفقات لعقد كورسات يمكنك الإشتراك فيها عن طريق هذه النقاط فقط لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، كما يمكنك شراء منتجات عن طريق تلك النقاط التي قمت بجمعها ويتم نقل المنتج من موقع المنتجات إلى Sweatcoin، مع العلم أنه يتم تجديد تلك العروض والكورسات بشكل دائم، ولكن يرى الكثير أن تلك العروض غير كافية وهذا ما جعل القائمين على المنصة يبحثون عن أمر أخر.

استراتيجية الربح من الإنترنت 2022

سعت المنصة إلى خلق إستراتيجية جديدة نظراً للعدد الهائل لمستخدمي التطبيق والذي يًقدر بالملايين، حيث قام بعمل عملة رقمية حقيقة يمكنك التداول عن طريقها وتحويلها إلى بيتكوين والتداول من خلالها في منصات أونلاين، كما يمكنك تحويل هذه العملات الرقمية إلى أموال بشكل مباشر، ومن المتوقع أنه فور إصدار هذه العملة يبلغ سعرها 0.00001 والتي تساوي القليل جدا من الأموال. لكن من المتوقع أن سعرها سيرتفع وستكون عملة مميزة وقوية، ومن الممكن أن يتم رفع هذا السعر بشكل هائل ويمكنك حينها تحقيق ربح مذهل، من المقرر أن ينطلق تداول هذه العملة في الصيف المقبل، والتي يتوقع الكثير من خبراء المضاربة بأنها سوف تحقق نجاح مذهل خلال الفترة المقبلة.

طريقة تحويل النقاط إلى عملات رقمية

لكي تتمكن من تحويل نقاطك إلى عملات رقمية كل ما عليك هو الدخول إلى تطبيق Sweatcoin، ثم النقر على Sign up وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، بعدها يتم النقر على Confirm والموافقة على كافة القوانين ثم النقر على تقديم وإرسال الكود، يتم إرسال كود في رسالة إلى بريدك الإلكتروني يتم إضافة هذا الكود، بهذه الكيفية تم التسجيل بالفعل وعندما تبدأ العملات الرقمية في التداول يتم تحويل نقاطك إلى عملات رقمية، حيث أصبح يمكنك الربح من المشي عن طريق تطبيق Sweatcoin بالإستراتيجية الجديدة.