طريقة تحميل دريم ليج سوكر 22 DLS22 تعليق عربي للأندرويد وأيفون

إذا كنت من عشاق العب كرة القدم بلتاكيد انت تعرف لعبة دريم ليج سوكر 22 واحدة من أشهر العاب كرة القدم لمنصات الفيديو جيم عند تنزيل اللعبة لأول مرة، يمكن للاعب تجميع فريق من اللاعبين والمدربين والإداريين الهواة ثم البدأ في العمل عليهم وتدريبهم ورفع مستواهم. بعد ذلك، يمكنك الدخول بالفريق بعض الدورات والمباريات لزيادة تقييم الفريق وجمع الجوائز والنقاط والتي تمكنك بعد ذلك من شراء اللاعبين المحترفين وبناء الملعب الخاص بك وغيرها من الرفاهيات المتاحة في اللعبة. داخل هذه اللعبة يمكنك شراء لاعبين عالميين مثل Kevin De Bruyne أو Sergiño Dest كما يمكنك بناء الاستاد بكل تفاصيله وتصميم شعار الفريق والملابس الخاصة به. بجانب ذلك، يمكن تخصيص فندق كامل المرافق للاعبين وتعيين الإداريين والفنيين والتحكم في كل ما يخص الفريق وحياته العملية وتدريباته. في عالم دريم ليج سوكر 22 يكون اللاعب هو المتحكم في كل المجريات. قد تحتاج في رحلة اللعب التشويقية لبعض عملات اللعبة التي يتم شراؤها بالمال الحقيقي. يوجد مجموعة من العروض على العملات والتي تبدأ أسعارها من 7.5 ريال سعودي وحتى 190 ريال تقريباً.

أهم مميزات لعبة دريم ليج سوكر 22:

رسوم محسنة 3D للاعبين لشخصيات أقرب إلى الحقيقة

ألوان أكثر طبيعية وخطوط أقل حدة وأعلى انسيابية

حركة أسرع وأكثر مرونة لمزيد من المصداقية والمتعة في اللعب

التعليق الصوتي أكثر حيوية وإثارة

توفر التعليق الصوتي بعدة لغات ومن أكثر المعلقين الدوليين شهرة

إمكانية استخدام خاصية Dream League Live عبر الانترنت للمشاركة في المنافسات الدولية

مع كل هذه المميزات، فمساحة اللعبة متوسطة نسبياً

تطبيق اللعبة مجاني ويمكن تنزيله من المتاجر بسهولة

اللعبة متاحة للأطفال قبل الكبار حيث أن التصنيف العمري لها 4+

اللعبة متاحة في 14 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية

طريقة تحميل DLS 22 تعليق عربي