نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل gta liberty city stories جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي للاندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أشهر ألعاب المغامرة والجريمة لعبة gta liberty city stories. ظهرت اللعبة لأجهزة البلاي ستيشن المحمول عام 2005 واستمرت في التطور حتى النسخة الأحدث عام 2013.في عالم مدينة ليبرتي الأمريكية الخيالية يمكن للاعب التجول بين مغامرات القصص المختلفة لعالم الجريمة المفتوح وأثناء ذلك يقوم اللاعب بتنفيذ الجرائم والمواجهات من أجل تحقيق المهمات والوصول لهدف اللعبةوقد صدر بعدها كل من جراند ثيفت أوتو سان اندرياس وجراند ثيفت اوتو فايس سيتي. اللعبة متاحة للجوالات وأجهزة البلاي ستيشن والكمبيوتر لكنك قد تواجه بعض الصعوبة في تحميلها. تابع معنا هذا المقال لتتعرف على كيفية شراء وتحميل اللعبة خطوة بخطوة.

تحميل اللعبة على الكمبيوتر:

شركة Rockstar المطورة للعبة جاتا بأجزائها المختلفة لم تصدر نسخة رسمية soft لأجهزة الكمبيوتر، ولكن هناك طريقة يمكنك بها تنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذه الطريقة هي برنامج Bluestacks. اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الرسمي لبرنامج bluestacks نزل ملف البرنامج على جهازك بعد اكتمال التنزيل قم بعمل setup للملف على الجهاز سجل دخول بحساب جوجل الخاص بك في خانة البحث أعلى يمين الشاشة اكتب gta liberty city stories انقر بحث ثم اختر اللعبة ثم انقر تنزيل قم بفتح الملف بعد اكتمال التنزيل واستمتع باللعبة

خطوات تثبيت تطبيق gta liberty city stories على الجوال:

تأكد من اتصال جوالك بالانترنت إذا كان هاتفك أيفون اضغط علي أبل ستور إذا كان جوالك على نظام أندرويد اضغط جوجل بلاي ابحث عن gta liberty city stories من مربع البحث قم بتسديد ثمن تطبيق اللعبة عن طريق البطاقات البنكية انقر تثبيت ثم استمتع باللعبة

كيفية شراء لعبة gta liberty city stories وأسعارها:

يوجد العديد من الطرق التي يمكن بها الحصول على نسخة من لعبة جراند ثيفت اوتو ليبرتي سيتي ستوريز. لنتحدث عن النسخ الصلبة للعبة أو الاسطوانات المدمجة DVD وهي النسخ المناسبة لأجهزة البلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر أيضاً. يمكنك الحصول على هذه النسخ من المتاجر الالكترونية أو مواقع التسوق الشبكي مثل أمازون ويتراوح سعر هذه النسخ ما بين 9 إلى 21 دولار.

أما عن soft version للعبة وهي النسخ المتاحة للهواتف وأجهزة التابلت فيمكن الحصول عليها من متاجر الجوال بسعر 7 دولار. يمكنك الحصول عليها من جوجل بلايلأجهزة أندرويد أو أبل ستور للأيفون. وأخيراً، الطريقة التي سبق وأن عرضنا خطواتها للحصول على نسخة اللعبة soft لأجهزة مايكروسوفت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فهي مجانية تماماً.