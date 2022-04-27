موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد، والذي يعد أقوي هاتف أندرويد للعام الحالي وسينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف موتورولا الجديد Moto Edge 30، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تتميز بعمق ألوان 10 بت مع أكثر من 1 مليار لون، كما تدعم تقنية HDR10 +.

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto Edge 30

ويتم تشغيل هاتف موتورولا الجديد Moto Edge 30، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G +، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع.

هاتف موتورولا Moto Edge 30

ويقدم هاتف موتورولا Moto Edge 30، ما مجموعه 4 كاميرات، كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بضبط تلقائي للصورة All-Pixel و OIS، ومتصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بزاوية عرض 118 درجة، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، و يمكن لكل من الكاميرات الرئيسية والكاميرات فائقة السرعة تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 1080 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

هاتف موتورولا Moto Edge 30

ويحتوي هاتف موتورولا Moto Edge 30، على بطارية بقوة 4020 مللي أمبير تستمر في العمل ليوم ونصف، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتستمد الطاقة عبر شاحن سريع بقدرة 33 وات بنظام TurboPower.

ويعمل هاتف Moto Edge 30، بنظام التشغيل أندرويد 12، يحتوي على فتحة لبطاقتي SIM واتصال 5G، ويمتاز الهاتف بمقاومة أساسية للأتربة ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP52، ولا يحتوي الهاتف على مقبس مخصص لسماعة الرأس، ويظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

وستطلق موتورولا هاتف Moto Edge 30، للبيع في أوروبا ومناطق متعددة حول العالم، وسيكون متاحا للبيع مقابل سعر حوالى 450 يورو (أي ما يعادل 8 ألف و700 جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto Edge 30