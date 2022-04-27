موقع استبدال كود فري فاير قارينا اكواد Free Fire الحديثة للحصول علي العديد من الهدايا والمكافئات

كود فري فاير اليوم اكواد فري فاير الحديثة 2022 رقصات سكنات جديدة والعديد من المكافئات والهدايا والجواهر، تعمل اكواد Free Fire الحديثة التي تمنحها شركة جارينا الرسمية للاعبي هذه اللعبة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع في مختلف بلدان العالم على منح اللاعب من خلال استرداد هذه الاكواد في الموقع الرسمي غارينا السكنات المختلفة وسكار تيتان، فضلا عن رقصات اللعبة وما تحمله من مكافئات للاعب تجعله يسيطر على اللعبة واللاعبين والحرب الذي ينغمس فيها من بداية اللعب وحتى النهاية.

كود فري فاير

من خلال التحديثات المستمرة التي تعمل عليها شركة قارينا فري فاير يمكن للاعب الحصول على عدد من الأمور النادرة والتي تتمثل في سكنات جديدة ورقصات بالإضافة الى الجواهر، كما يمكن أيضا الحصول على سكار تيتان والملابس المختلفة للشخصيات فضلا عن شراء شخصيات جديدة من خلال ما يتمكن اللاعب من الحصول عليه من جواهر أضافية تمكنه من الشراء لكافة ما يحتاج إليه.

اكواد فري فاير

تتمثل اكواد فري فاير الحديثة في عدد من الرموز التي تعلن عنها Garena الشركة الرسمية للعبة والتي تعمد في هذا الصدد على الحرص في تطوير هذه اللعبة وما تتميز به من كودات صالحة يكون منها:

HGKASSLUEPVS وهو الكود الذي يمكن اللاعب منه إلغاء الحظر.

4EUWRCXKPLV8 يوحد أيضا كود صندوق لوت سلاح الببغاء.

AK FFIC-RF85-4MXT ثم يوجد كود سكن البندقية.

FBDH-ARE1-ORBU5 يوجد أيضا كود مكافحة العشوائيات.

YAPQSSRUEYVD كود الحصول على الجواهر.

كود جواهر فري فاير 2022

كودات فري فاير المختلفة تعمل على تمكين لاعب Free Fire من الحصول على أعداد كبيرة من عملة الجواهر الخاصة باللعبة بالإضافة الى أعداد أخري من الجوائز ومن تلك الكودات مايلي:

كود الاستعاذة Y7PS 1HR6 23H4.

يوجد أيضا كود جديد للعبة فري فاير وهو G4D1 126E 4D5S .

أيضا كود D4G1 D33S D5D4 كود سكار تيتان.

كود X90B 1SD6 WSFW كود فاير باس.

اكواد سكنات Free Fire