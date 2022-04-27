كيفية تثبيت لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر الأصلية 2022 بضغطة زر تشغيل 8 Ball Pool

تعد لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر من الألعاب العالمية المنتشرة بصورة كبيرة عل شاشات الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بأنواعها المختلفة، فضلا عن إصدار نسخة خاصة باللعبة يمكن تثبيتها على أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام الاندرويد، وأيضا للايفون، إذ يتنافس اكثر من 2 مليون لاعب من كافة أنحاء العالم على هذه اللعبة التي تمتلك عدد من المميزات تجعل منها من ألعاب المحترفين التي تسمح للاعب الدخول في دورات تنافسية على أعلى مستوى.

لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر

من اهم خطوات تثبيت لعبة بلياردو 8 للكمبيوتر الدخول في الموقع الخاص بها وكتابة بيانات التسجيل الخاصة باللاعب، إذ يتطلب من اللاعب التسجيل في الحساب الشخصي له باللعبة على الموقع الإلكتروني الفيس بوك، أو على حسابه على موقع تويتر، والعمل على إضافة أصدقائه في أي من تلك الحسابات ومشاركتهم في اللعب، كما يمكن أيضا تسجيل اللاعب للعبة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به.

لعبة بلياردو 8 أون لاين

يمكن للاعب Ball Pool 8 اللعب أون لاين مع أصدقاء غير معروفين بالنسبة له وذلك من خلال الأون لاين المباشر.

كذلك يتمكن اللاعب في هذا السياق من اللعب مع محترفين من أنحاء العالم وجها لوجه بمجرد التسجيل في اللعبة.

وهذا الاتصال المباشر يحتاج شبكة إنترنت قوية على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

كما يحصل اللاعب بكافة مستويات اللعب على الأموال والانتفاع بها في نقاط الفوز.

تثبيت بلياردو حول العالم للكمبيوتر

يمكنك تحميل لعبة 8 Ball Pool للكمبيوتر من موقع ميديا فاير، ويستطيع اللاعب الفوز بعدد من مميزات اللعب، منها:

الحصول على الواقعية المطلقة في اللعب والتي يتمتع بها اللاعب بناء على ما تحمله اللعبة من جرافيك رسومات ثلاثية الأبعاد.

بالإضافة إلى ما يحيط باللعبة من مؤثرات قوية على كافة الاتجاهات الصوتية والبصرية والتي تمنح اللعب أجواء حقيقية للعبة للبلياردو القديمة المتطورة.

تنزيل لعبة البلياردو القديمة للكمبيوتر

تتعدد أنماط اللعبة إلى نوعين من الأنماط تتمثل في: