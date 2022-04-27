كيفية تحميل لعبة GTA للاندرويد 2022 بسهولة وبدون برامج في خطوتين فقط

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة GTA للاندرويد ، لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم هي لعبة جراند ثفت أوتو 5 أو تعرف اختصاراً بـ لعبة GTA 5 APK حيث أنها لعبة من سلسلة ألعاب GTA التي تتميز باستمراريتها منذ زمن. كما أنها من ألعاب المعروفة والمشهورة بشكل عالمي. كما أن اللعبة قد ظهرت لأول مرة على منصات الترفيه الأكثر حداثة في تلك الوقت وهي منصات Xbox 360 وPS3. كذلك أن جراند ثفت أوتو 5 المعروفة والمشهورة أصبحت شهيرة لأنها بغض النظر على أنها من سلسلة الألعاب الشهيرة ولكنها أيضاً الآن أصبحت متاحة للاندرويد فيختلف هذا الإصدار من اللعبة كما انه جدير بالذكر أن هذا هو الإصدار الخامس من لعبة جاتا وللمزيد عن قصة هذه اللعبة ومعلومات عنها وبالإضافة إلى ذلك طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد فتابعونا في المقالة القادمة.

كيفية تحميل لعبة GTA للاندرويد 2022 بسهولة وبدون برامج

لمعرفة طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 سنحدثكم عن قصتها. حيث قضت شركة روك ستار جيمز عامين آخرين في تطوير اللعبة. وذلك لكي تدعم منصات أكثر تقدماً بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر.كذلك تمت إضافة الكثير من المميزات الجديدة في اللعبة وذلك مِن قِبَل شركة روك ستار جيمز الشركة المطورة للعبة لتطوير لعبة جاتا 5. وبالمقارنة مع إصدارات اللعبة السابقة من تحميل لعبة GTA للاندرويد. فيتم زيادة الدعم الإعلامي للاعبي اللعبة كثير جدا. بالإضافة إلى تطبيق القدرة على إتمام العملية. كذلك المركبات التي تستخدمها للسفر تكون أكثر عراقة وأصالة.

قصة لعبة gta 5 للاندرويد

قصة جراند ثفت أوتو تدور حول :

القصة باللعبة هي حول ثلاثة مجرمين سيئين السمعة في مدينة لوس سانتوس (وللعلم في الوقت الحاضر لوس انجلوس).

هؤلاء الأشخاص يعشقون السرقة والأشخاص يحبون التشابك مع الناس في الشوارع مع سرقة السيارات والأموال من الأشخاص .

كما تدور الأحداث في اللعبة في عالم الجرائم التي لا تزال موجودة حتى الآن، بسبب كثرة العصابات واستيلائهم علي الشوارع. فإن الغرباء ليسوا محبذين.

بالنسبة لأهل البلدة إن وجود أي شخص غريب عن أهل البلدة يعتبر تدخل في أمور البلدة. أو يعتبر تدخل في مساحتهم. كما تمثل تحميل لعبة GTA للاندرويد مغامرة كبيرة. حيث أن البقاء على قيد الحياة في الشوارع أمر صعب وهذا هو الهدف الرئيسي في اللعبة. لذا يتمرد الشخصيات الرئيسية الثلاثة داخل اللعبة. أن يتعاملوا مع الحكومة وكذلك تدمير الأعداء الآخرين. لذلك تصبح هناك مطاردات قوية بين الشرطة وبين اللاعب. كذلك ربما النهاية لن تكون سعيدة حيث يمكن أن تموت أنت والبطلين الآخرين. ولكن هذا و الممتع في لعبة gta 5 للاندرويد حيث أنها ستصيبك بالذهول وتعطيك جرعة كبيرة من الأدرينالين.

كيفية تحميل جاتا للاندرويد

لمعرفة طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 فتلك هي الفقرة المنشودة لك عزيزي قارئ موقع ثقفني. حيث أن اللعبة أصبحت من أشهر الألعاب ذات العالم المفتوح التي يتهافت عليها الجميع سواء بالطرق لشرعية أم لا. ولكننا -قراء موقع ثقفني- ننصح بالطرق الشرعية الموثوقة لكي تقوم بـ تحميل لعبة GTA للاندرويد دون تهكير الجوال. وقبل أن نعرض عليكم الطريقة فيجب أن توقفوا استخدام بيانات الهاتف أو الـ Mobile Data وفتح نقطة الاتصال بالواي فاي WIFI. ثم فعل التالي :

في البداية يجب البحث عن ROCK STAR GAMES لتنزيل اللعبة بطريقة شرعية إذا كان الجوال اندرويد فيجب وضع الاسم في جوجل كروم لتقوم بــ تحميل لعبة GTA للاندرويد. وإذا كان الجوال أوبو أو هواوي أو نوفا يمكن تنزيله من آب جاليري. أما إذا كان الجوال IOS يمكن أن تستحدم نفس طريقة الاندرويد.

بعد الدخول على الموقع ستجد أيقونات واحدة للاندرويد وواحدة للايفون لـــ تحميل لعبة GTA للاندرويد.

ثم بعد ذلك نقوم بالدفع لشراء اللعبة وفي تلك الحالة يكون الدفع إلكتروني بالطبع.

يمكنك دفع ثمن اللعبة عن طريق بطاقة الائتمان ويقدر ثمنها بـ35 ريال.

تهانينا لقد تم تنزيل لعبة gta 5 للاندرويد على الهاتف بنجاح. يمكنك الآن تحميل لعبة GTA للاندرويد والاستمتاع بها.

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