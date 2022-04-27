تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، لعبه أي فوتبول بيس من أكثر ألعاب كرة القدم الشهيرة حول العالم كله ويوجد منها العديد من الاصدارات المختلفة والمتنوعة والتي تجذب الملايين من عشاق كرة القدم للاستمتاع بهذه اللعبة في أي وقت حيث تهتم الشركة المنتجة لهذه اللعبة بتحديثها من وقت إلى آخر واضافة العديد من المميزات التي تجذب الجميع وبالتالي يمكن تشغيل هذه اللعبة على جميع الهواتف الكمبيوتر لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تحديث لعبة أي فوتبول بيس.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكن بكل سهولة تحديث هذه اللعبة علي أجهزة الأندرويد للاستمتاع بهذه اللعبة الشيقة من خلال الخطوات التالية،

اولا نبدأ بتسجيل الدخول غالى متجر جوجل بلاي على هواتف الأندرويد وبعد ذلك يتم كتابة اسم اللعبة والضغط على مربع البحث.

في الخطوة التالية سوف تظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تحديث تقوم بالضغط عليه وفي خلال ثواني معدودة سوف يتم تحديث هذه اللعبة ثم تبدأ بتشغيلها مرة أخرى سوف تلاحظ الإضافات الجديدة الخاصة بهذه اللعبة يمكنك الاستمتاع بها.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES علي الآيفون

يمكن لعشاق هذه اللعبة الإلكترونية تحديثها على أجهزة الآيفون الذكية للاستمتاع بهذه اللعبة مع الأصدقاء وتشغيلها في أي وقت وذلك من خلال الخطوات التالية،

تبدأ بالولوج إلى متجر الأب ستور وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم الضغط عليه وبعد اغن تظهر اللعبة أمامك تقوم بالضغط على كلمة تحديث، بعد ذلك تنتظر ثواني معدودة وسوف يتم تحديث اللعبة الخاصة بك وبإمكانك تشغيلها في أي وقت وسوف تلاحظ الإضافات الجديدة الموجودة على هذه اللعبة بعد الانتهاء من عملية التحديث بشكل جيد.

لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES